Лодочки из авокадо, фаршированные курицей и нутом с овощами, можно подать гостям
Как сделать лодочки из авокадо
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Это ароматное лакомство, приготовленное из авокадо, овощей, специй и трав, идеально подходит для любого случая. Лодочки из авокадо можно приготовить всего за несколько минут.
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Ингредиенты
- 4 разрезанных пополам авокадо
- 3 столовые ложки смеси специй для мяса
- 3 столовые ложки соуса на ваш выбор
- 6 нарезанных кубиками помидоров черри
- 200 г варёной тёртой курицы
- 300 г отварного нута
- Морская соль
- 4 столовые ложки лимонного сока
- Нарезанный кубиками красный лук
- 5 зелёных перцев чили
- Петрушка
Приготовление
- Очистите авокадо от косточек, разрежьте на половинки и нарежьте остальные овощи. Обязательно замочите нут на ночь в воде. Отварите нут.
- В миске смешайте отварной нут с солью и специями. Переложите нут в сковороду, добавьте курицу и слегка потушите, примерно 5-7 минут. Переложите в миску.
- Затем смешайте в миске нарезанный лук, помидоры черри, зелёный перец чили, петрушку, соус, соль и лимонный сок. Добавьте эту смесь в лодочки из авокадо.
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