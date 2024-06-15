Лодочки из авокадо, фаршированные курицей и нутом с овощами, можно подать гостям

Как сделать лодочки из авокадо

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Это ароматное лакомство, приготовленное из авокадо, овощей, специй и трав, идеально подходит для любого случая. Лодочки из авокадо можно приготовить всего за несколько минут.

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Ингредиенты

4 разрезанных пополам авокадо

3 столовые ложки смеси специй для мяса

3 столовые ложки соуса на ваш выбор

6 нарезанных кубиками помидоров черри

200 г варёной тёртой курицы

300 г отварного нута

Морская соль

4 столовые ложки лимонного сока

Нарезанный кубиками красный лук

5 зелёных перцев чили

Петрушка

Приготовление