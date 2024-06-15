Лодочки из авокадо, фаршированные курицей и нутом с овощами, можно подать гостям

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Как сделать лодочки из авокадо

1:15
Еда

Это ароматное лакомство, приготовленное из авокадо, овощей, специй и трав, идеально подходит для любого случая. Лодочки из авокадо можно приготовить всего за несколько минут. 

Как сделать лодочки из авокадо
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Ингредиенты

  • 4 разрезанных пополам авокадо
  • 3 столовые ложки смеси специй для мяса
  • 3 столовые ложки соуса на ваш выбор
  • 6 нарезанных кубиками помидоров черри
  • 200 г варёной тёртой курицы
  • 300 г отварного нута
  • Морская соль
  • 4 столовые ложки лимонного сока
  • Нарезанный кубиками красный лук
  • 5 зелёных перцев чили
  • Петрушка

Приготовление

  1. Очистите авокадо от косточек, разрежьте на половинки и нарежьте остальные овощи. Обязательно замочите нут на ночь в воде. Отварите нут.
  2. В миске смешайте отварной нут с солью и специями. Переложите нут в сковороду, добавьте курицу и слегка потушите, примерно 5-7 минут. Переложите в миску.
  3. Затем смешайте в миске нарезанный лук, помидоры черри, зелёный перец чили, петрушку, соус, соль и лимонный сок. Добавьте эту смесь в лодочки из авокадо.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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