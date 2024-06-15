Нежный и воздушный белковый омлет со шпинатом и помидорами: очень просто
Омлет из яичных белков с овощами: полезный завтрак
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Омлет из яичных белков с овощами — это полезное и простое в приготовлении блюдо, которое можно смело приготовить на завтрак. Идеальное начало вашего дня!
Фото: flickr.com by vidalia_11 is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты
- 3 яичных белка
- 1 чайная ложка молотого чёрного перца
- 1 нарезанный помидор
- 1/2 стакана тонко нарезанного шпината
- 1/2 чайной ложки соли
- 2 столовые ложки рафинированного масла
Приготовление
Взбейте яичные белки, соль и перец в миске. Перемешайте шпинат и помидоры в другой миске. Вылейте яичную смесь в сковороду и готовьте. Переложите омлет на тарелку и украсьте начинкой.
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