Нежный и воздушный белковый омлет со шпинатом и помидорами: очень просто

Омлет из яичных белков с овощами: полезный завтрак

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет из яичных белков с овощами — это полезное и простое в приготовлении блюдо, которое можно смело приготовить на завтрак. Идеальное начало вашего дня!

Фото: flickr.com by vidalia_11 is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

3 яичных белка

1 чайная ложка молотого чёрного перца

1 нарезанный помидор

1/2 стакана тонко нарезанного шпината

1/2 чайной ложки соли

2 столовые ложки рафинированного масла

Приготовление

Взбейте яичные белки, соль и перец в миске. Перемешайте шпинат и помидоры в другой миске. Вылейте яичную смесь в сковороду и готовьте. Переложите омлет на тарелку и украсьте начинкой.