Ароматный пирог с засахаренной куркумой, украшенный апельсиновой глазурью

Пирог с куркумой: идеален к чаю

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто сказал, что для выпечки используются только корица и мускатный орех? Попробуйте включить куркуму в список ингредиентов. Она не только придаст пирогу насыщенный цвет, но и обогатит вкус.

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Ингредиенты

200 г муки

175 г сахара

1/4 чайной ложки разрыхлителя

1/4 чайной ложки ванильного экстракта

30 мл воды

200 г сливочного масла

2 яйца

1 апельсин

1 чайная ложка куркумы

Приготовление