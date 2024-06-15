Ароматный пирог с засахаренной куркумой, украшенный апельсиновой глазурью

Кто сказал, что для выпечки используются только корица и мускатный орех? Попробуйте включить куркуму в список ингредиентов. Она не только придаст пирогу насыщенный цвет, но и обогатит вкус.
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Ингредиенты
200 г муки
175 г сахара
1/4 чайной ложки разрыхлителя
1/4 чайной ложки ванильного экстракта
30 мл воды
200 г сливочного масла
2 яйца
1 апельсин
1 чайная ложка куркумы
Приготовление
В кастрюле смешайте воду, 25 г сахара и куркуму, варите, пока вся вода не выпарится и куркума не засахарится.
Взбейте масло и оставшийся сахар до пышной массы. Добавьте яйца и ванильный экстракт. Смешайте просеянную муку и разрыхлитель. Затем добавьте засахаренную куркуму. Вылейте тесто в форму для выпечки и запекайте примерно 25 минут при температуре 180 градусов.
Смешайте в кастрюле апельсиновый сок вместе с цедрой половины апельсина и мякотью 2-3 долек. Готовьте, пока объём жидкости не уменьшится вдвое, затем полейте этим горячим сиропом пирог.