Вкуснейшие булочки с шоколадной крошкой и грецкими орехами: готовятся за 20 минут

Эти вкусные булочки с шоколадом и грецкими орехами можно приготовить дома, не прилагая особых усилий. Вашим детям они точно понравятся, и они попросят добавки! Поэтому рекомендуем приготовить с запасом.
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Итак, берите прихватки и приступаем к кулинарным экспериментам...
Разогрейте духовку до 190 градусов. В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Добавьте сливочное масло, перемешайте до состояния крупной крошки.
Добавьте шоколад и грецкие орехи.
В миске смешайте пахту, яйцо и ваниль. Медленно добавьте смесь пахты к мучной смеси и перемешайте руками, пока тесто не станет однородным. Сформируйте из него булочки. Выпекайте булочки на противне в течение 15–20 минут.