Вкуснейшие булочки с шоколадной крошкой и грецкими орехами: готовятся за 20 минут

Как приготовить булочки с шоколадной крошкой и грецкими орехами

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти вкусные булочки с шоколадом и грецкими орехами можно приготовить дома, не прилагая особых усилий. Вашим детям они точно понравятся, и они попросят добавки! Поэтому рекомендуем приготовить с запасом.

Фото: Pexels by Klaus Nielsen is licensed under CC0

Итак, берите прихватки и приступаем к кулинарным экспериментам...

Ингредиенты

150 г муки

1 чайная ложка разрыхлителя

1/2 стакана нарезанного кубиками сливочного масла

1/2 стакана измельчённых поджаренных грецких орехов

3/4 чайной ложки ванильного экстракта

1,5 столовой ложки сахара

1 яйцо

1/2 стакана нарезанного тёмного шоколада

1/4 стакана пахты

Щепотка соли.

Приготовление