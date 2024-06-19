Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макгрегор вернётся к тренировкам
Вышел трейлер фильма "Субстанция" с Деми Мур в главной роли
Сажать ли сумах пушистый? Разбираемся в деталях
Новые правила страхования в Херсонской области с 2025 года: что важно знать
Арбуз снижает высокое давление и улучшает кожу
Песочное тесто: базовый рецепт для сладкой и несладкой выпечки
Как вырастить землянику на подоконнике
Учёные назвали факты о кошачьем языке
Финляндия стала первой страной в ЕС, начавшей добычу урана
Названы шесть способов, которые позволят сохранить клубнику как можно дольше

Как хранить клубнику, чтобы она оставалась свежей как можно дольше

2:17
Еда

Клубника — это популярная и вкусная ягода, и чтобы сохранить её свежесть как можно дольше, важно принять несколько правил хранения.

Как хранить клубнику, чтобы она оставалась свежей как можно дольше
Фото: commons.wikimedia.org by Shubert Ciencia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. При покупке клубники обращайте внимание на её внешний вид. Выбирайте ягоды без тёмных пятен, плесени или повреждений. Оптимально выбирать твердые и зрелые плоды.
  2. Для хранения клубники подходят картонные коробки, ящики из дерева с отверстиями для вентиляции или пластиковые контейнеры с отверстиями. Также можно использовать стеклянные банки с клипсами, но важно оставить достаточно места между ягодами, чтобы они не давили друг на друга. Плотно закройте контейнеры или укройте их бумагой.
  3. Идеальная температура для хранения клубники — это холодильник. Поместите ягоды немытыми в пластиковые, стеклянные или железные контейнеры, предварительно выстланные бумажными полотенцами. Минимальная температура должна быть примерно 2 градуса Цельсия. Но следите за ягодами и удаляйте испорченные экземпляры.
  4. Если вы хотите продлить срок хранения, клубнику можно заморозить. Промойте ягоды, высушите их и расположите на плоской тарелке, закрытой бумагой для выпечки. Поставьте ягоды в морозильную камеру на несколько часов, а затем переложите их в пластиковые или стеклянные контейнеры, плотно закройте крышкой или упакуйте в зип-пакеты. При правильном хранении, клубнику можно сохранить до 6 месяцев.
  5. Клубничное пюре можно также заморозить. Вы можете использовать формочки для льда или зип-пакеты. Разморозите пюре перед использованием, оставив его в холодильнике на несколько часов или разморозив в микроволновой печи.
  6. Еще один способ хранения клубники — это в сахарном сиропе. Залейте ягоды сиропом, состоящим из двух частей сахара и одной части воды. Переложите их в стерилизованные банки и храните в прохладном месте до нескольких месяцев.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить свежесть и аромат клубники на более долгое время, чтобы наслаждаться ею даже после окончания сезона.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Чем подкормить чеснок летом, чтобы он дал максимальный урожай

Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.

Обязательные летние подкормки для высокого урожая чеснока
Как срывать огурцы, чтобы они быстрее созрели
Хитрость, которая ускорит созревание огурцов в 5 раз: технология сбора урожая
Кефирный уход за помидорами: как правильно поливать и удобрять томаты
Директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям
Президент России Владимир Путин нанесёт визит Ким Чен Ыну Дмитрий Плотников Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев
Огурцы засыпят урожаем: в июне полейте кусты этим суперраствором — завязи останутся на месте, плодов будет много
К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет
Они точно выиграют кошачий конкурс красоты: топ-3 пород кошек, которые очаруют вас
Они точно выиграют кошачий конкурс красоты: топ-3 пород кошек, которые очаруют вас
Последние материалы
Вышел трейлер фильма "Субстанция" с Деми Мур в главной роли
Сажать ли сумах пушистый? Разбираемся в деталях
Новые правила страхования в Херсонской области с 2025 года: что важно знать
Арбуз снижает высокое давление и улучшает кожу
Песочное тесто: базовый рецепт для сладкой и несладкой выпечки
Как вырастить землянику на подоконнике
Учёные назвали факты о кошачьем языке
Финляндия стала первой страной в ЕС, начавшей добычу урана
Волков: "Испугался, когда Чимаев сказал, что доберется до меня"
Синоптик Ильин объяснил, когда в столице закончатся дожди
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников