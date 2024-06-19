Названы шесть способов, которые позволят сохранить клубнику как можно дольше

Как хранить клубнику, чтобы она оставалась свежей как можно дольше

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубника — это популярная и вкусная ягода, и чтобы сохранить её свежесть как можно дольше, важно принять несколько правил хранения.

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При покупке клубники обращайте внимание на её внешний вид. Выбирайте ягоды без тёмных пятен, плесени или повреждений. Оптимально выбирать твердые и зрелые плоды. Для хранения клубники подходят картонные коробки, ящики из дерева с отверстиями для вентиляции или пластиковые контейнеры с отверстиями. Также можно использовать стеклянные банки с клипсами, но важно оставить достаточно места между ягодами, чтобы они не давили друг на друга. Плотно закройте контейнеры или укройте их бумагой. Идеальная температура для хранения клубники — это холодильник. Поместите ягоды немытыми в пластиковые, стеклянные или железные контейнеры, предварительно выстланные бумажными полотенцами. Минимальная температура должна быть примерно 2 градуса Цельсия. Но следите за ягодами и удаляйте испорченные экземпляры. Если вы хотите продлить срок хранения, клубнику можно заморозить. Промойте ягоды, высушите их и расположите на плоской тарелке, закрытой бумагой для выпечки. Поставьте ягоды в морозильную камеру на несколько часов, а затем переложите их в пластиковые или стеклянные контейнеры, плотно закройте крышкой или упакуйте в зип-пакеты. При правильном хранении, клубнику можно сохранить до 6 месяцев. Клубничное пюре можно также заморозить. Вы можете использовать формочки для льда или зип-пакеты. Разморозите пюре перед использованием, оставив его в холодильнике на несколько часов или разморозив в микроволновой печи. Еще один способ хранения клубники — это в сахарном сиропе. Залейте ягоды сиропом, состоящим из двух частей сахара и одной части воды. Переложите их в стерилизованные банки и храните в прохладном месте до нескольких месяцев.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить свежесть и аромат клубники на более долгое время, чтобы наслаждаться ею даже после окончания сезона.