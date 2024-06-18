Универсальное песочное тесто: его можно приготовить заранее и заморозить

Песочное тесто: базовый рецепт для сладкой и несладкой выпечки

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Песочное тесто — это универсальное основание для различных видов выпечки. Оно может быть использовано как для сладких, так и для несладких пирогов.

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Кроме того, если у вас нет времени на приготовление, вы можете заморозить тесто и использовать его позднее.

Для приготовления песочного теста вам понадобятся следующие ингредиенты:

250 г муки,

130 г сливочного масла,

50 г сахарной пудры,

2 яичных желтка,

2 ст. л. воды,

2 щепотки соли.

Приготовление

В большой миске просейте муку и смешайте её с сахарной пудрой и солью. Нарежьте холодное сливочное масло на кубики и добавьте его в миску с мукой. Используя пальцы или кухонный комбайн, смешайте масло с мукой до получения крошек. В отдельной ёмкости взбейте яичные желтки вилкой или миксером и добавьте их в миску с мукой и маслом. Добавьте также холодную воду. Тщательно перемешайте все ингредиенты до образования однородного теста. Сформируйте тесто в форме шара и заверните его в плёнку. Поместите тесто в холодильник на 30 минут для отдыха, чтобы оно стало более упругим и легким для раскатывания. Если не планируете использовать тесто сразу, его можно заморозить для более позднего использования.

Теперь у вас есть универсальное песочное тесто, которое можно использовать для создания разнообразных десертов и пирогов. Это отличная основа для вашей кулинарной фантазии, и вы можете экспериментировать с различными начинками и добавками.