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Универсальное песочное тесто: его можно приготовить заранее и заморозить

Песочное тесто: базовый рецепт для сладкой и несладкой выпечки

1:42
Еда

Песочное тесто — это универсальное основание для различных видов выпечки. Оно может быть использовано как для сладких, так и для несладких пирогов.

Песочное тесто: базовый рецепт для сладкой и несладкой выпечки
Фото: commons.wikimedia.org by Triv.rao is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кроме того, если у вас нет времени на приготовление, вы можете заморозить тесто и использовать его позднее.

Для приготовления песочного теста вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 250 г муки,
  • 130 г сливочного масла,
  • 50 г сахарной пудры,
  • 2 яичных желтка,
  • 2 ст. л. воды,
  • 2 щепотки соли.

Приготовление

  1. В большой миске просейте муку и смешайте её с сахарной пудрой и солью.
  2. Нарежьте холодное сливочное масло на кубики и добавьте его в миску с мукой. Используя пальцы или кухонный комбайн, смешайте масло с мукой до получения крошек.
  3. В отдельной ёмкости взбейте яичные желтки вилкой или миксером и добавьте их в миску с мукой и маслом. Добавьте также холодную воду.
  4. Тщательно перемешайте все ингредиенты до образования однородного теста. Сформируйте тесто в форме шара и заверните его в плёнку.
  5. Поместите тесто в холодильник на 30 минут для отдыха, чтобы оно стало более упругим и легким для раскатывания. Если не планируете использовать тесто сразу, его можно заморозить для более позднего использования.

Теперь у вас есть универсальное песочное тесто, которое можно использовать для создания разнообразных десертов и пирогов. Это отличная основа для вашей кулинарной фантазии, и вы можете экспериментировать с различными начинками и добавками.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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