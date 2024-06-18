Универсальное песочное тесто: его можно приготовить заранее и заморозить

В большой миске просейте муку и смешайте её с сахарной пудрой и солью.
Нарежьте холодное сливочное масло на кубики и добавьте его в миску с мукой. Используя пальцы или кухонный комбайн, смешайте масло с мукой до получения крошек.
В отдельной ёмкости взбейте яичные желтки вилкой или миксером и добавьте их в миску с мукой и маслом. Добавьте также холодную воду.
Тщательно перемешайте все ингредиенты до образования однородного теста. Сформируйте тесто в форме шара и заверните его в плёнку.
Поместите тесто в холодильник на 30 минут для отдыха, чтобы оно стало более упругим и легким для раскатывания. Если не планируете использовать тесто сразу, его можно заморозить для более позднего использования.
Теперь у вас есть универсальное песочное тесто, которое можно использовать для создания разнообразных десертов и пирогов. Это отличная основа для вашей кулинарной фантазии, и вы можете экспериментировать с различными начинками и добавками.
Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.