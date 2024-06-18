Домашняя яичная лапша на желтках: придётся повозиться, но результат того стоит

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Домашняя яичная лапша: в разы вкуснее покупной

2:35
Еда

Приготовление домашней яичной лапши может придать вашему блюду особый шарм и неповторимый вкус. Поэтому предлагаем вам рецепт, который позволит вам создать свою собственную лапшу с добавлением различных ингредиентов по вашему выбору, чтобы удивить своих близких и гостей.

Домашняя яичная лапша: в разы вкуснее покупной
Фото: flickr.com by lumachrome is licensed under CC BY-SA 2.0.

Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 450 г муки,
  • 120 мл воды,
  • 6 яичных желтков,
  • 1 чайная ложка соли.

Приготовление

  1. Просейте муку на рабочую поверхность.
  2. Создайте углубление в муке и разместите в нем яичные желтки. Аккуратно начните замешивать тесто, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
  3. В отдельной ёмкости смешайте половину необходимого объёма воды с солью.
  4. Постепенно добавляйте эту водно-солевую смесь в тесто, продолжая замешивать. Если тесто кажется слишком сухим, добавьте немного больше воды.
  5. Продолжайте замешивать тесто около 10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным.
  6. Оберните тесто пищевой плёнкой и оставьте на 30 минут, чтобы оно отдохнуло и стало более пластичным.
  7. Разделите тесто на 5 равных частей, оберните каждую в плёнку и оставьте на несколько минут, чтобы оно не высохло.
  8. Раскатайте каждую часть теста на пыльной поверхности до получения желаемой толщины. Если желаете, можете добавить куркуму для получения золотистого оттенка или листья базилика для интересного узора: просто положите их между двумя слоями теста.
  9. Посыпьте тонкую пластину теста мукой, сверните её в рулет и нарежьте на полоски шириной около 1 см.
  10. Разверните полученные полоски и положите их на поверхность, посыпанную мукой, чтобы они не прилипали друг к другу.
  11. Повторите этот процесс с оставшимися частями теста, используя кулинарные фантазии и экспериментируя с разными добавками.
  12. Готовую лапшу вы можете сразу отварить в кипящей воде или оставить её на 30 минут при комнатной температуре для дальнейшего использования или заморозки.

Домашняя яичная лапша собственного приготовления всегда будет особой и неповторимой. Вы можете добавить разные ингредиенты, чтобы придать ей интересные ароматы и оттенки. Ваша семья и друзья оценят ваши старания, и эта вкусная лапша станет отличным дополнением к вашему обеду или ужину.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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