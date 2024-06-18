Кляр для жарки рыбы на сковороде: готовим его на необычном ингредиенте, получается вкусно

Чтобы приготовить воздушный и нежный кляр из пива для жарки рыбы на сковороде, вам понадобятся следующие компоненты:
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250 мл пива,
200 г пшеничной муки,
1 яичный белок,
1 чайная ложка соли,
1 чайная ложка молотой паприки,
щепотка молотого перца чили.
Приготовление
Для начала смешайте просеянную муку, соль, паприку и перец чили в глубокой миске.
Затем добавьте яичный белок и хорошо перемешайте все ингредиенты.
Постепенно влейте пиво в смесь, продолжая перемешивать, чтобы получить однородную консистенцию без комочков.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
Покройте кусочки рыбы тонким слоем муки и обмакните их в приготовленный кляр, обеспечивая равномерное покрытие.
Перед тем, как выкладывать рыбу на сковороду, убедитесь, что масло достаточно разогрето. Обжаривайте кусочки рыбы на сковороде, переворачивая их, пока не образуется золотистая корочка с обеих сторон.
После жарки выложите рыбу на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Готовый кляр на пиве придаст вашей рыбе приятный хруст и сытность, сохраняя сочность каждого кусочка. Можно подавать жареную рыбу с свежими зеленью и немного лимонного сока, чтобы придать блюду освежающий вкус. Приятного аппетита!