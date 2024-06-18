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Кляр для жарки рыбы на сковороде: готовим его на необычном ингредиенте, получается вкусно

Кляр для жарки рыбы на сковороде: получается очень аппетитно

1:30
Еда

Чтобы приготовить воздушный и нежный кляр из пива для жарки рыбы на сковороде, вам понадобятся следующие компоненты:

Кляр для жарки рыбы на сковороде: получается очень аппетитно
Фото: Own work by Mw12310 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  • 250 мл пива,
  • 200 г пшеничной муки,
  • 1 яичный белок,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 1 чайная ложка молотой паприки,
  • щепотка молотого перца чили.

Приготовление

  1. Для начала смешайте просеянную муку, соль, паприку и перец чили в глубокой миске.
  2. Затем добавьте яичный белок и хорошо перемешайте все ингредиенты.
  3. Постепенно влейте пиво в смесь, продолжая перемешивать, чтобы получить однородную консистенцию без комочков.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  5. Покройте кусочки рыбы тонким слоем муки и обмакните их в приготовленный кляр, обеспечивая равномерное покрытие.
  6. Перед тем, как выкладывать рыбу на сковороду, убедитесь, что масло достаточно разогрето. Обжаривайте кусочки рыбы на сковороде, переворачивая их, пока не образуется золотистая корочка с обеих сторон.
  7. После жарки выложите рыбу на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Готовый кляр на пиве придаст вашей рыбе приятный хруст и сытность, сохраняя сочность каждого кусочка. Можно подавать жареную рыбу с свежими зеленью и немного лимонного сока, чтобы придать блюду освежающий вкус. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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