Кляр для жарки рыбы на сковороде: готовим его на необычном ингредиенте, получается вкусно

Кляр для жарки рыбы на сковороде: получается очень аппетитно

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы приготовить воздушный и нежный кляр из пива для жарки рыбы на сковороде, вам понадобятся следующие компоненты:

Фото: Own work by Mw12310 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

250 мл пива,

200 г пшеничной муки,

1 яичный белок,

1 чайная ложка соли,

1 чайная ложка молотой паприки,

щепотка молотого перца чили.

Приготовление

Для начала смешайте просеянную муку, соль, паприку и перец чили в глубокой миске. Затем добавьте яичный белок и хорошо перемешайте все ингредиенты. Постепенно влейте пиво в смесь, продолжая перемешивать, чтобы получить однородную консистенцию без комочков. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Покройте кусочки рыбы тонким слоем муки и обмакните их в приготовленный кляр, обеспечивая равномерное покрытие. Перед тем, как выкладывать рыбу на сковороду, убедитесь, что масло достаточно разогрето. Обжаривайте кусочки рыбы на сковороде, переворачивая их, пока не образуется золотистая корочка с обеих сторон. После жарки выложите рыбу на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Готовый кляр на пиве придаст вашей рыбе приятный хруст и сытность, сохраняя сочность каждого кусочка. Можно подавать жареную рыбу с свежими зеленью и немного лимонного сока, чтобы придать блюду освежающий вкус. Приятного аппетита!