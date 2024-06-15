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Пряный свекольный соус с мятой и листьями карри: подавать с картофелем фри

Домашний свекольный соус: как приготовить

1:02
Еда

Придайте блюду здоровую нотку с помощью этого лёгкого домашнего соуса.

Домашний свекольный соус: как приготовить
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Свёкла, с низким содержанием калорий и высоким содержанием клетчатки, витамина С и минералов, — это настоящая находка для всех людей, заботящихся о своём здоровье. Свекольный соус, приготовленный с добавлением мяты и карри, можно подавать с картофелем фри.

Ингредиенты

  • 2 нарезанные свёклы
  • 2 перца чили
  • 4 зубчика очищенного чеснока
  • Соль
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1 небольшая нарезанная луковица
  • 12 листьев мяты
  • 6 листьев карри
  • 1 чайная ложка лимонного сока

Приготовление

В блендере смешайте нарезанную свёклу, лук, зелёный перец чили, листья мяты, чеснок, листья карри, соль и сахар. Взбейте до гладкой пасты. При необходимости можно добавить воды. Когда паста станет однородной, добавьте лимонный сок и охладите.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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