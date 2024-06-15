Пряный свекольный соус с мятой и листьями карри: подавать с картофелем фри

Придайте блюду здоровую нотку с помощью этого лёгкого домашнего соуса.
Свёкла, с низким содержанием калорий и высоким содержанием клетчатки, витамина С и минералов, — это настоящая находка для всех людей, заботящихся о своём здоровье. Свекольный соус, приготовленный с добавлением мяты и карри, можно подавать с картофелем фри.
В блендере смешайте нарезанную свёклу, лук, зелёный перец чили, листья мяты, чеснок, листья карри, соль и сахар. Взбейте до гладкой пасты. При необходимости можно добавить воды. Когда паста станет однородной, добавьте лимонный сок и охладите.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.