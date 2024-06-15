Пряный свекольный соус с мятой и листьями карри: подавать с картофелем фри

Домашний свекольный соус: как приготовить

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Придайте блюду здоровую нотку с помощью этого лёгкого домашнего соуса.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Свёкла, с низким содержанием калорий и высоким содержанием клетчатки, витамина С и минералов, — это настоящая находка для всех людей, заботящихся о своём здоровье. Свекольный соус, приготовленный с добавлением мяты и карри, можно подавать с картофелем фри.

Ингредиенты

2 нарезанные свёклы

2 перца чили

4 зубчика очищенного чеснока

Соль

1 чайная ложка сахара

1 небольшая нарезанная луковица

12 листьев мяты

6 листьев карри

1 чайная ложка лимонного сока

Приготовление

В блендере смешайте нарезанную свёклу, лук, зелёный перец чили, листья мяты, чеснок, листья карри, соль и сахар. Взбейте до гладкой пасты. При необходимости можно добавить воды. Когда паста станет однородной, добавьте лимонный сок и охладите.