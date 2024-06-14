Шоколадное мороженое с перцем чили: пряный ледяной десерт

Шоколадное мороженое с чили — пряный ледяной десерт, который придётся по душе всем любителям сладкого и острого.
Вскипятите в кастрюле сахар, молоко, соль и какао-порошок, варите на медленном огне. Положите яичные желтки в миску, налейте кипяток. Перемешайте и переложите в кастрюлю. Нагревайте, пока не загустеет. Добавьте тёмный шоколад и перец чили. Охладите, затем добавьте сливки и взбейте. Заморозьте.
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