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Шоколадное мороженое с перцем чили: пряный ледяной десерт

Готовим шоколадное мороженое с перцем чили

0:55
Еда

Шоколадное мороженое с чили — пряный ледяной десерт, который придётся по душе всем любителям сладкого и острого.

Готовим шоколадное мороженое с перцем чили
Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 150 г сахарной пудры
  • Щепотка соли
  • 2,5 столовой ложки какао-порошка
  • 100 г тёмного шоколада
  • 450 г свежих сливок
  • 225 мл молока
  • 1 чайная ложка молотой корицы
  • 3 яичных желтка
  • 2 красных перца чили

Приготовление

Вскипятите в кастрюле сахар, молоко, соль и какао-порошок, варите на медленном огне. Положите яичные желтки в миску, налейте кипяток. Перемешайте и переложите в кастрюлю. Нагревайте, пока не загустеет. Добавьте тёмный шоколад и перец чили. Охладите, затем добавьте сливки и взбейте. Заморозьте.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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