Овсяный пудинг с манго и анисом: волшебный десерт за 5 минут

Овсяный пудинг с манго — это простой десерт, который вы можете приготовить для своих близких. Он точно понравится и детям, и взрослым.
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Ингредиенты
50 г сливочного масла
1 чашка пюре из манго
1/2 чайной ложки разрыхлителя
1 чайная ложка тростникового сахара
75 г сахарной пудры
1 чашка поджареных овсяных хлопьев
1 стакан панировочных сухарей
1/2 чайной ложки порошка аниса
Приготовление
Взбейте масло с сахаром до пышной массы, затем добавьте порошок аниса, ещё раз взбейте.
Добавьте пюре из манго, жареный овёс.
Посыпьте смесь разрыхлителем и добавьте свежие панировочные сухари. Ещё раз взбейте все ингредиенты. Выложите смесь в смазанную маслом форму, посыпьте сахаром и поставьте в микроволновую печь примерно на 4 минуты, не накрывая крышкой.