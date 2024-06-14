Овсяный пудинг с манго и анисом: волшебный десерт за 5 минут

Как приготовить овсяный пудинг с манго в микроволновке

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Овсяный пудинг с манго — это простой десерт, который вы можете приготовить для своих близких. Он точно понравится и детям, и взрослым.

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Ингредиенты

50 г сливочного масла

1 чашка пюре из манго

1/2 чайной ложки разрыхлителя

1 чайная ложка тростникового сахара

75 г сахарной пудры

1 чашка поджареных овсяных хлопьев

1 стакан панировочных сухарей

1/2 чайной ложки порошка аниса

Приготовление