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Овсяный пудинг с манго и анисом: волшебный десерт за 5 минут

Как приготовить овсяный пудинг с манго в микроволновке

0:59
Еда

Овсяный пудинг с манго — это простой десерт, который вы можете приготовить для своих близких. Он точно понравится и детям, и взрослым.

Как приготовить овсяный пудинг с манго в микроволновке
Фото: commons.wikimedia.org by Slick is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 50 г сливочного масла
  • 1 чашка пюре из манго
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя
  • 1 чайная ложка тростникового сахара
  • 75 г сахарной пудры
  • 1 чашка поджареных овсяных хлопьев
  • 1 стакан панировочных сухарей
  • 1/2 чайной ложки порошка аниса

Приготовление

  1. Взбейте масло с сахаром до пышной массы, затем добавьте порошок аниса, ещё раз взбейте.
  2. Добавьте пюре из манго, жареный овёс.
  3. Посыпьте смесь разрыхлителем и добавьте свежие панировочные сухари. Ещё раз взбейте все ингредиенты. Выложите смесь в смазанную маслом форму, посыпьте сахаром и поставьте в микроволновую печь примерно на 4 минуты, не накрывая крышкой.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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