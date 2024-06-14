Очень вкусный банановый пирог со взбитыми сливками и карамельным соусом

Банановый пирог со сливками: пошаговый рецепт

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливочно-банановый пирог — фруктовое наслаждение для любителей десертов. Этот пирог, приготовленный из муки, банана, яичного желтка, взбитых сливок и карамельного соуса, обязательно стоит попробовать.

Фото: flickr.com by Dale Cruse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

300 г муки

150 г сливочного масла

50 мл воды

1 чашка взбитых сливок

150 г сахарной пудры

2 яичных желтка

1/2 чайной ложки молотой корицы

1/4 стакана карамельного соуса

1 нарезанный банан

2 стакана холодного молока

Смесь для пудинга

Приготовление