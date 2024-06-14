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Очень вкусный банановый пирог со взбитыми сливками и карамельным соусом

Банановый пирог со сливками: пошаговый рецепт

1:22
Еда

Сливочно-банановый пирог — фруктовое наслаждение для любителей десертов. Этот пирог, приготовленный из муки, банана, яичного желтка, взбитых сливок и карамельного соуса, обязательно стоит попробовать.

Банановый пирог со сливками: пошаговый рецепт
Фото: flickr.com by Dale Cruse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 300 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • 50 мл воды
  • 1 чашка взбитых сливок
  • 150 г сахарной пудры
  • 2 яичных желтка
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы
  • 1/4 стакана карамельного соуса
  • 1 нарезанный банан
  • 2 стакана холодного молока
  • Смесь для пудинга

Приготовление

  1. Смешайте муку, масло, сахар, яйца и воду и замесите тесто. Оставьте тесто в заморозке на 20 минут. Раскатайте тесто и выложите в форму для пирога. Запекайте при температуре 200 градусов в течение 10 минут. Затем положите дольки банана на приготовленный корж.
  2. В миске смешайте молоко, смесь для пудинга и корицу. Взбивайте венчиком в течение минуты. Аккуратно добавьте взбитые сливки, чтобы получился пудинг, затем выложите смесь ложкой на пирог.
  3. Накройте и поставьте в холодильник на 4 часа. При подаче украсьте карамельным соусом.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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