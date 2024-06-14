Очень вкусный банановый пирог со взбитыми сливками и карамельным соусом

Сливочно-банановый пирог — фруктовое наслаждение для любителей десертов. Этот пирог, приготовленный из муки, банана, яичного желтка, взбитых сливок и карамельного соуса, обязательно стоит попробовать.
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Ингредиенты
300 г муки
150 г сливочного масла
50 мл воды
1 чашка взбитых сливок
150 г сахарной пудры
2 яичных желтка
1/2 чайной ложки молотой корицы
1/4 стакана карамельного соуса
1 нарезанный банан
2 стакана холодного молока
Смесь для пудинга
Приготовление
Смешайте муку, масло, сахар, яйца и воду и замесите тесто. Оставьте тесто в заморозке на 20 минут. Раскатайте тесто и выложите в форму для пирога. Запекайте при температуре 200 градусов в течение 10 минут. Затем положите дольки банана на приготовленный корж.
В миске смешайте молоко, смесь для пудинга и корицу. Взбивайте венчиком в течение минуты. Аккуратно добавьте взбитые сливки, чтобы получился пудинг, затем выложите смесь ложкой на пирог.
Накройте и поставьте в холодильник на 4 часа. При подаче украсьте карамельным соусом.