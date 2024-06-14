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Картофельный крем-суп с пармезаном и песто из петрушки

Рецепт картофельного крем-супа с пармезаном

1:16
Еда

Попробуйте этот простой картофельный суп с сыром, который укрепит вашу иммунную систему и сделает вас сильнее.

Рецепт картофельного крем-супа с пармезаном
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 кг нарезанного и очищенного картофеля
  • 4 зубчика измельчённого чеснока
  • 2 нарезанные луковицы
  • 80 г тёртого сыра пармезана
  • 500 мл овощного бульона
  • 60 г сливочного масла
  • 100 мл молока
  • 250 г петрушки
  • 200 мл оливкового масла
  • 20 г поджаренных кедровых орехов

Приготовление

  1. Приготовьте песто из петрушки: взбейте в блендере петрушку, 30 г тёртого сыра, поджаренные кедровые орешки и оливковое масло. 
  2. Поставьте кастрюлю на сильный огонь и растопите в ней сливочное масло, добавьте нарезанный лук, чеснок и готовьте около 2-3 минут.
  3. Добавьте в кастрюлю нарезанный картофель вместе с овощным бульоном и варите около 15-20 минут.
  4. Добавьте молоко и варите около 2 минут.
  5. Картофельный суп готов, снимите его с огня и посыпьте оставшимся тёртым сыром. Взбейте суп в блендере. Добавьте песто из петрушки.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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