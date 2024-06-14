Картофельный крем-суп с пармезаном и песто из петрушки

Рецепт картофельного крем-супа с пармезаном

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте этот простой картофельный суп с сыром, который укрепит вашу иммунную систему и сделает вас сильнее.

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Ингредиенты

1 кг нарезанного и очищенного картофеля

4 зубчика измельчённого чеснока

2 нарезанные луковицы

80 г тёртого сыра пармезана

500 мл овощного бульона

60 г сливочного масла

100 мл молока

250 г петрушки

200 мл оливкового масла

20 г поджаренных кедровых орехов

Приготовление