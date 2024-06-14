Картофельный крем-суп с пармезаном и песто из петрушки
Рецепт картофельного крем-супа с пармезаном
1:16
Попробуйте этот простой картофельный суп с сыром, который укрепит вашу иммунную систему и сделает вас сильнее.
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 кг нарезанного и очищенного картофеля
- 4 зубчика измельчённого чеснока
- 2 нарезанные луковицы
- 80 г тёртого сыра пармезана
- 500 мл овощного бульона
- 60 г сливочного масла
- 100 мл молока
- 250 г петрушки
- 200 мл оливкового масла
- 20 г поджаренных кедровых орехов
Приготовление
- Приготовьте песто из петрушки: взбейте в блендере петрушку, 30 г тёртого сыра, поджаренные кедровые орешки и оливковое масло.
- Поставьте кастрюлю на сильный огонь и растопите в ней сливочное масло, добавьте нарезанный лук, чеснок и готовьте около 2-3 минут.
- Добавьте в кастрюлю нарезанный картофель вместе с овощным бульоном и варите около 15-20 минут.
- Добавьте молоко и варите около 2 минут.
- Картофельный суп готов, снимите его с огня и посыпьте оставшимся тёртым сыром. Взбейте суп в блендере. Добавьте песто из петрушки.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru