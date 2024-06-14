Как приготовить морковный пирог с грецкими орехами и ананасами

Морковный пирог из цельнозерновой муки, приготовленный из тёртой моркови и грецких орехов, является более полезной альтернативой покупным пирогам. Этот вкусный и ароматный пирог вы можете испечь дома для своих близких.
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Ингредиенты
1 стакан пшеничной муки
3/4 чайной ложки разрыхлителя
3/4 стакана рафинированного масла
1 чашка тёртой моркови
1/2 стакана измельчённых грецких орехов
1/2 столовой ложки пищевой соды
1/2 чайной ложки соли
3/4 стакана мёда
1/2 стакана измельчённого ананаса
2 яйца
Приготовление
Смешайте все сухие ингредиенты (цельнозерновую муку, разрыхлитель, соду и соль) в большой миске.
В ту же миску добавьте масло, мёд вместе с яйцами и хорошо перемешайте. Добавьте оставшиеся ингредиенты.
Выпекайте в форме для выпечки в течение 35–40 минут при температуре 175 градусов.