Как приготовить морковный пирог с грецкими орехами и ананасами

Морковный пирог из цельнозерновой муки: вкусно и полезно

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Морковный пирог из цельнозерновой муки, приготовленный из тёртой моркови и грецких орехов, является более полезной альтернативой покупным пирогам. Этот вкусный и ароматный пирог вы можете испечь дома для своих близких.

Фото: flickr.com by HealthHomeHappy.com is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

1 стакан пшеничной муки

3/4 чайной ложки разрыхлителя

3/4 стакана рафинированного масла

1 чашка тёртой моркови

1/2 стакана измельчённых грецких орехов

1/2 столовой ложки пищевой соды

1/2 чайной ложки соли

3/4 стакана мёда

1/2 стакана измельчённого ананаса

2 яйца

Приготовление