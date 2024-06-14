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Как приготовить морковный пирог с грецкими орехами и ананасами

Морковный пирог из цельнозерновой муки: вкусно и полезно

1:05
Еда

Морковный пирог из цельнозерновой муки, приготовленный из тёртой моркови и грецких орехов, является более полезной альтернативой покупным пирогам. Этот вкусный и ароматный пирог вы можете испечь дома для своих близких.

Морковный пирог из цельнозерновой муки: вкусно и полезно
Фото: flickr.com by HealthHomeHappy.com is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты 

  • 1 стакан пшеничной муки
  • 3/4 чайной ложки разрыхлителя
  • 3/4 стакана рафинированного масла
  • 1 чашка тёртой моркови
  • 1/2 стакана измельчённых грецких орехов
  • 1/2 столовой ложки пищевой соды
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 3/4 стакана мёда
  • 1/2 стакана измельчённого ананаса
  • 2 яйца

Приготовление

  1. Смешайте все сухие ингредиенты (цельнозерновую муку, разрыхлитель, соду и соль) в большой миске.
  2. В ту же миску добавьте масло, мёд вместе с яйцами и хорошо перемешайте. Добавьте оставшиеся ингредиенты.
  3. Выпекайте в форме для выпечки в течение 35–40 минут при температуре 175 градусов.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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