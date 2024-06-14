Вкусный салат с шампиньонами, петрушкой и пармезаном: готовится просто
Рецепт грибного салата с петрушкой
Этот салат из грибов и петрушки представляет собой восхитительное лакомство. Щедрая порция оливкового масла и сыр пармезан придают этому блюду пикантную нотку.
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Ингредиенты
- 100 г шампиньонов
- Петрушка
- Щепотка чёрного перца
- 1 столовая ложка оливкового масла
- Щепотка соли
- 1/2 чайной ложки лимонного сока
- 1/4 стакана тёртого сыра пармезан
Приготовление
- Грибы тщательно промойте, а затем высушите бумажным полотенцем. Затем отварите грибы и нарежьте ломтиками, мелко нарежьте петрушку.
- В большой миске смешайте оливковое масло и лимонный сок. Добавьте в смесь соль и перец. Добавьте нарезанные грибы и петрушку. Хорошо перемешайте.
- Посыпьте сверху сыром пармезан.
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