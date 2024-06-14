Вкусный салат с шампиньонами, петрушкой и пармезаном: готовится просто

Рецепт грибного салата с петрушкой

Этот салат из грибов и петрушки представляет собой восхитительное лакомство. Щедрая порция оливкового масла и сыр пармезан придают этому блюду пикантную нотку.

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Ингредиенты

100 г шампиньонов

Петрушка

Щепотка чёрного перца

1 столовая ложка оливкового масла

Щепотка соли

1/2 чайной ложки лимонного сока

1/4 стакана тёртого сыра пармезан

Приготовление