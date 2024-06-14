Корейские пельмени: ароматные дамплинги с кимчи и ростками фасоли
Как приготовить дамплинги с мясным фаршем и корейским акцентом
1:09
У вас есть в холодильнике кимчи? Возьмите немного и приготовьте вкусные пельмени! Просто смешайте кимчи и фарш из свинины или говядины — и слепите дамплинги.
Фото: flickr.com by Eugene Kim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 25 кружочков теста для пельменей
- Ростки фасоли мунг, пропаренные и нарезанные
- 200 г фарша (свиной или говяжий)
- Чеснок и зелёный лук
- 1,5 стакана кимчи
- 1 яйцо
- 1/2 луковицы, нарезанной
- 1 чайная ложка мелкой морской соли
- 1 чайная ложка кунжутного масла
- 1/2 чайной ложки измельчённого чеснока
- Молотый чёрный перец
- Вода
Приготовление
- Для начинки смешайте в миске кимчи, ростки фасоли, фарш, лук, чеснок, зелёный лук, яйцо, кунжутное масло, соль и перец.
- Разложите на столе тесто для пельменей, выложите в центр ложку начинки.
- Смочите край теста водой и заклейте концы.
- Повторите то же самое с остальными ингредиентами.
- Готовьте пельмени на пару и подавайте как есть или с соусом.
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