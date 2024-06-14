Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, в чём польза мини-путешествий
Чем важно подкормить томаты в июне?
Какие продукты выбрать для похудения: советы для стройности без диет
Прохор Шаляпин заявил, что на нём и на Волочковой держится весь шоу-бизнес
Как действовать владельцам депозитов в долларах и евро в России
Таинственные следы возле Лексингтона возродили интерес к "снежному человеку"
Дилеры заявили о снижении цен из-за большого числа авто из КНР в России
Врач Эксоренко: жирный блеск на лице может быть признаком неправильного питания
Тренер Скрипченко назвал трёх самых перспективных игроков
Корейские пельмени: ароматные дамплинги с кимчи и ростками фасоли

Как приготовить дамплинги с мясным фаршем и корейским акцентом

1:09
Еда

У вас есть в холодильнике кимчи? Возьмите немного и приготовьте вкусные пельмени! Просто смешайте кимчи и фарш из свинины или говядины — и слепите дамплинги.

Как приготовить дамплинги с мясным фаршем и корейским акцентом
Фото: flickr.com by Eugene Kim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 25 кружочков теста для пельменей
  • Ростки фасоли мунг, пропаренные и нарезанные
  • 200 г фарша (свиной или говяжий)
  • Чеснок и зелёный лук
  • 1,5 стакана кимчи
  • 1 яйцо
  • 1/2 луковицы, нарезанной
  • 1 чайная ложка мелкой морской соли
  • 1 чайная ложка кунжутного масла
  • 1/2 чайной ложки измельчённого чеснока
  • Молотый чёрный перец
  • Вода

Приготовление

  1. Для начинки смешайте в миске кимчи, ростки фасоли, фарш, лук, чеснок, зелёный лук, яйцо, кунжутное масло, соль и перец.
  2. Разложите на столе тесто для пельменей, выложите в центр ложку начинки.
  3. Смочите край теста водой и заклейте концы.
  4. Повторите то же самое с остальными ингредиентами.
  5. Готовьте пельмени на пару и подавайте как есть или с соусом.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью

Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.

Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
У выдающегося химика прошлого наука и семейная жизнь шли рука об руку Сергей Лебедев Страны Глобального Юга из-за лжи Киева стали отказываться от "мирного саммита" Дмитрий Плотников Пашинян выражает настроения тех армян, которые хотят, чтобы "русские ушли" Любовь Степушова
Прогоните паутинного клеща с малины: проведите эту простую обработку кустов
Аспирин в огороде: простые способы применения для огурцов и помидоров
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Последние материалы
Эксперты рассказали, в чём польза мини-путешествий
Как приготовить дамплинги с мясным фаршем и корейским акцентом
Чем важно подкормить томаты в июне?
Какие продукты выбрать для похудения: советы для стройности без диет
Прохор Шаляпин заявил, что на нём и на Волочковой держится весь шоу-бизнес
Как действовать владельцам депозитов в долларах и евро в России
Эксперт Иван Соколов: чай — продукт не китайский
Таинственные следы возле Лексингтона возродили интерес к "снежному человеку"
Дилеры заявили о снижении цен из-за большого числа авто из КНР в России
Врач Эксоренко: жирный блеск на лице может быть признаком неправильного питания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников