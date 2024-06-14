Корейские пельмени: ароматные дамплинги с кимчи и ростками фасоли

Как приготовить дамплинги с мясным фаршем и корейским акцентом

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

У вас есть в холодильнике кимчи? Возьмите немного и приготовьте вкусные пельмени! Просто смешайте кимчи и фарш из свинины или говядины — и слепите дамплинги.

Фото: flickr.com by Eugene Kim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

25 кружочков теста для пельменей

Ростки фасоли мунг, пропаренные и нарезанные

200 г фарша (свиной или говяжий)

Чеснок и зелёный лук

1,5 стакана кимчи

1 яйцо

1/2 луковицы, нарезанной

1 чайная ложка мелкой морской соли

1 чайная ложка кунжутного масла

1/2 чайной ложки измельчённого чеснока

Молотый чёрный перец

Вода

Приготовление