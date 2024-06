Эндокринолог рассказала, какое количество сырников и котлет закрывает суточную норму белка

Врач-эндокринолог и диетолог Ольга Чухачева сообщает, что включение в рацион пищи, богатой белком, является важным фактором для поддержания здоровья, красоты кожи, волос и ногтей. Рекомендуемое суточное потребление белка для человека среднего возраста составляет около 70 грамм.

Фото: commons.wikimedia.org by kawanet is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic