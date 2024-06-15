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Эндокринолог рассказала, какое количество сырников и котлет закрывает суточную норму белка

Врач Чухачева рассказала, сколько котлет и сырников содержат дневную норму белка

Еда

Врач-эндокринолог и диетолог Ольга Чухачева сообщает, что включение в рацион пищи, богатой белком, является важным фактором для поддержания здоровья, красоты кожи, волос и ногтей. Рекомендуемое суточное потребление белка для человека среднего возраста составляет около 70 грамм.

Врач Чухачева рассказала, сколько котлет и сырников содержат дневную норму белка
Фото: commons.wikimedia.org by kawanet is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сырники и творожные запеканки, котлеты и голубцы являются популярными блюдами, богатыми белком. Количество белка в этих продуктах может варьироваться. Например, в 100 граммах сырников из нежирного творога содержится примерно 18-20 граммов белка, а в стейке из индейки — около 24 граммов. В готовых котлетах белка будет немного меньше, примерно 12-15 граммов.

Чтобы удовлетворить потребность в белке, можно предпочесть постные сорта мяса, такие как индейка, курица, говядина, свинина. Они содержат около 25-27 г белка на 100 г продукта. Также важно употреблять рыбу, так как она богата не только белком, но и омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые снижают воспаление и ухаживают за кожей.

Для обеспечения достаточного приема белка в организме суточно рекомендуется потребление от 0,8 до 1 г на 1 кг массы тела. Подобное количество можно получить из перечисленных продуктов, таких как сырники, котлеты и стейки.

"Например, при массе тела 70 кг человеку будет нужно 56-70 г чистого белка. Такое количество содержится в 300-380 г сырников или в 370-460 г котлет", — объяснила врач.

Метод "тарелки" также может помочь оценить необходимую порцию белкового продукта, которая составляет примерно размер ладони, пишет Газета.Ru.

Помимо этого, стоит предпочитать постные сорта мяса, рыбу, морепродукты, а также бобовые культуры и соевые продукты, так как они содержат полезные жиры и антиоксиданты.

Следуя рекомендациям врача и разнообразив рацион питания, можно обеспечить организм необходимыми питательными веществами и витаминами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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