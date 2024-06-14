Косметолог рассказала, какие продукты помогают поддерживать молодость кожи

Косметолог Анойко: для красоты и молодости кожи нужно есть рыбу, яйца и авокадо

2:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач-косметолог Елена Анойко, представляющая клинику "СМ-Косметология", подчеркивает, что включение в рацион питательных продуктов с высоким содержанием полезных веществ не только благоприятно воздействует на организм в целом, но также положительно сказывается на состоянии кожи, волос и ногтей.

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Белок играет важную роль в организме, являясь строительным материалом для коллагена и эластина. Основными источниками белка являются мясо, рыба и яйца. Нежирное мясо способствует наращиванию мышечной массы, помогает поддерживать нормальный вес и улучшает обмен веществ. Красная рыба и печень трески содержат не только белок, но и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые снижают воспаление в организме и способствуют увлажнению кожи. Рыбу рекомендуется употреблять в количестве около 300 г в день.

Куриные яйца также являются ценным источником высококачественного белка и аминокислот. Рекомендуется потреблять 2-3 яйца в день, пишет Газета.Ru.

Грецкие орехи, семена льна и чиа содержат незаменимые жирные кислоты, которые помогают организму усваивать питательные вещества и витамины A, D, E и K.

"Один из самых популярных источников полезных жиров — авокадо. В нем содержится практически весь набор жирных незаменимых кислот, витамин Е и антиоксиданты, которые способствуют увлажнению и защите кожи от повреждений", — добавила Елена Анойко.

Овощи, фрукты и ягоды богаты антиоксидантами, которые оказывают благоприятное воздействие на организм. Шпинат содержит витамины A и C, железо и антиоксиданты. Морковь является источником бета-каротина, который превращается в организме в витамин A. Ягоды, такие как черника, малина, клубника и голубика, богаты антиоксидантами, включая витамин C и полифенолы.

Цитрусовые фрукты, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны, содержат витамин C, который увлажняет кожу, стимулирует производство коллагена и уменьшает видимость морщин.

Зелёный чай богат антиоксидантами, включая катехины, которые способствуют уменьшению воспалительных процессов в коже и улучшению её общего состояния.

Важно помнить, что разнообразное питание и соблюдение пропорции 30% белка, 30% жиров и 40% углеводов являются основными правилами, помогающими сохранить здоровье и молодость. Хотя полное исключение вредных продуктов из рациона может быть сложным, возможно сократить их количество и заменить на более полезные альтернативы.