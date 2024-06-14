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Сэндвич с финиками, бананами и арахисовым маслом

Полезный перекус: необычный вкусный сэндвич для детей

Еда

Предлагаем рецепт сэндвича с арахисовым маслом и финиками, который обязательно нужно попробовать и который очень нравится детям. Этот сэндвич можно также взять с собой на работу. 

Полезный перекус: необычный вкусный сэндвич для детей
Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Ингредиенты

  • 2 лаваша
  • 6 нарезанных фиников без косточек
  • 2 очищенных и нарезанных банана
  • 8 столовых ложек арахисового масла
  • 8 чайных ложек мёда

Приготовление

Слегка поджарьте лаваш, разрежьте каждый пополам крест-накрест. Намажьте арахисовое масло на одну сторону внутренней части каждого кармана питы. Поверх масла выложите нарезанные финики, полейте мёдом. Разложите ломтики банана, сожмите концы питы, слегка надавив.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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