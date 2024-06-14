Сэндвич с финиками, бананами и арахисовым маслом

Предлагаем рецепт сэндвича с арахисовым маслом и финиками, который обязательно нужно попробовать и который очень нравится детям. Этот сэндвич можно также взять с собой на работу.
Слегка поджарьте лаваш, разрежьте каждый пополам крест-накрест. Намажьте арахисовое масло на одну сторону внутренней части каждого кармана питы. Поверх масла выложите нарезанные финики, полейте мёдом. Разложите ломтики банана, сожмите концы питы, слегка надавив.
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