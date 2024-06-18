Что делать, если в пасту нужно добавить сливки, а у вас их нет? Рассказываем, чем их заменить

Чем можно заменить сливки при приготовлении пасты?

Если в рецепте для пасты требуются сливки, но у вас их нет под рукой или вы хотите заменить их на более лёгкую альтернативу, то молоко и сливочное масло могут быть отличной заменой. Приготовление замены сливок весьма просто.

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Чтобы заменить сливки молоком и сливочным маслом, вам понадобится молоко с жирностью 2,5-3,5% и сливочное масло с жирностью 82,5%. Их следует использовать в равных пропорциях.

Для приготовления замены сливок вы можете натереть сливочное масло на терке прямо над ёмкостью с молоком или нарезать его на кусочки. Затем поместите эту смесь на водяную баню и нагревайте, помешивая, пока масло полностью не растворится. Важно помнить, чтобы жидкость не закипела. Перелейте полученную массу в чашу блендера с ножами и взбивайте ее в течение 3 минут. При использовании погружного блендера учтите, что результат может быть менее однородным. В результате вы получите кремообразную и однородную массу. Перелейте ее в контейнер с крышкой, закройте и поставьте в холодильник на 8 часов.

Если вы предпочитаете менее жирные сливки, то просто измените пропорции молока и сливочного масла. Например, для сливок с жирностью 20-25% можно использовать пропорцию 1,5: 1 (например, 200 мл молока и 130 г сливочного масла). Также можно использовать меньшее количество сливочного масла для снижения жирности сливок.

Таким образом, замена сливок в пасте с использованием молока и сливочного масла является отличной альтернативой. Вы можете адаптировать жирность сливок и создать более легкую версию пасты без потери вкуса и текстуры.