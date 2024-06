Что делать, если в пасту нужно добавить сливки, а у вас их нет? Рассказываем, чем их заменить

Если в рецепте для пасты требуются сливки, но у вас их нет под рукой или вы хотите заменить их на более лёгкую альтернативу, то молоко и сливочное масло могут быть отличной заменой. Приготовление замены сливок весьма просто.

Фото: commons.wikimedia.org by Gaztarrotz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International