Что делать, если в пасту нужно добавить сливки, а у вас их нет? Рассказываем, чем их заменить

Если в рецепте для пасты требуются сливки, но у вас их нет под рукой или вы хотите заменить их на более лёгкую альтернативу, то молоко и сливочное масло могут быть отличной заменой. Приготовление замены сливок весьма просто.
Чтобы заменить сливки молоком и сливочным маслом, вам понадобится молоко с жирностью 2,5-3,5% и сливочное масло с жирностью 82,5%. Их следует использовать в равных пропорциях.
Если вы предпочитаете менее жирные сливки, то просто измените пропорции молока и сливочного масла. Например, для сливок с жирностью 20-25% можно использовать пропорцию 1,5: 1 (например, 200 мл молока и 130 г сливочного масла). Также можно использовать меньшее количество сливочного масла для снижения жирности сливок.
Таким образом, замена сливок в пасте с использованием молока и сливочного масла является отличной альтернативой. Вы можете адаптировать жирность сливок и создать более легкую версию пасты без потери вкуса и текстуры.
Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.