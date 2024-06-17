Фарш по-французски: оригинальная подача фарша с сырно-луковой корочкой

Помимо классических блюд, которые готовятся из фарша, таких как котлеты, фрикадельки или добавление его в пироги и пирожки, можно приготовить более оригинальное и сочное блюдо — фарш по-французски. Оно будет отличаться хрустящей и ароматной сырно-луковой корочкой, которая придает ему особый шарм.
Для приготовления оригинального блюда — фарша по-французски, сочного и аппетитного, потребуются следующие ингредиенты (на 4-5 порций):
Приготовление фарша по-французски выполняется следующим образом:
Таким образом, можно насладиться хрустящей и ароматной сырно-луковой корочкой, которая великолепно дополняет сочное и вкусное блюдо из фарша.
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