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Фарш по-французски: оригинальная подача фарша с сырно-луковой корочкой

Фарш по-французски: готовим вместо привычных котлет и тефтелей

1:40
Еда

Помимо классических блюд, которые готовятся из фарша, таких как котлеты, фрикадельки или добавление его в пироги и пирожки, можно приготовить более оригинальное и сочное блюдо — фарш по-французски. Оно будет отличаться хрустящей и ароматной сырно-луковой корочкой, которая придает ему особый шарм.

Фарш по-французски: готовим вместо привычных котлет и тефтелей
Фото: flickr.com by osseous is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления оригинального блюда — фарша по-французски, сочного и аппетитного, потребуются следующие ингредиенты (на 4-5 порций):

  • 700 г фарша;
  • 4 репчатых лука;
  • 70 мл воды;
  • 150 г сыра,
  • соль, молотый перец — по вкусу,
  • майонез, в соответствии с предпочтениями по вкусу.

Приготовление фарша по-французски выполняется следующим образом:

  1. Луковицы нарезаются и помешиваются в блендере с добавлением воды до получения кашицы.
  2. Полученная луковая кашица смешивается с фаршем, приправляется солью и перцем, тщательно перемешивается.
  3. Масса фарша делится на 4-5 одинаковых частей.
  4. Оставшийся лук нарезается кольцами и обжаривается на растительном масле до мягкости.
  5. Противень смазывается маслом.
  6. На противень выкладываются порции фарша, сверху кладется обжаренный лук, майонез и натертый твёрдый сыр.
  7. Блюдо запекается при 180 градусах в течение 20-30 минут.

Таким образом, можно насладиться хрустящей и ароматной сырно-луковой корочкой, которая великолепно дополняет сочное и вкусное блюдо из фарша.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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