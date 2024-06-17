Фарш по-французски: оригинальная подача фарша с сырно-луковой корочкой

Фарш по-французски: готовим вместо привычных котлет и тефтелей

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Помимо классических блюд, которые готовятся из фарша, таких как котлеты, фрикадельки или добавление его в пироги и пирожки, можно приготовить более оригинальное и сочное блюдо — фарш по-французски. Оно будет отличаться хрустящей и ароматной сырно-луковой корочкой, которая придает ему особый шарм.

Фото: flickr.com by osseous is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления оригинального блюда — фарша по-французски, сочного и аппетитного, потребуются следующие ингредиенты (на 4-5 порций):

700 г фарша;

4 репчатых лука;

70 мл воды;

150 г сыра,

соль, молотый перец — по вкусу,

майонез, в соответствии с предпочтениями по вкусу.

Приготовление фарша по-французски выполняется следующим образом:

Луковицы нарезаются и помешиваются в блендере с добавлением воды до получения кашицы. Полученная луковая кашица смешивается с фаршем, приправляется солью и перцем, тщательно перемешивается. Масса фарша делится на 4-5 одинаковых частей. Оставшийся лук нарезается кольцами и обжаривается на растительном масле до мягкости. Противень смазывается маслом. На противень выкладываются порции фарша, сверху кладется обжаренный лук, майонез и натертый твёрдый сыр. Блюдо запекается при 180 градусах в течение 20-30 минут.

Таким образом, можно насладиться хрустящей и ароматной сырно-луковой корочкой, которая великолепно дополняет сочное и вкусное блюдо из фарша.