Зачем добавлять манку в творожную запеканку: называем три причины

При приготовлении творожной запеканки многие хозяйки предпочитают добавлять в тесто манную крупу вместо обычной муки. Этот ингредиент придает десерту не только пушистость и воздушность, но и помогает сохранить его форму после выпекания.
Манка выполняет несколько важных функций в составе теста.
Однако перед тем как отправить запеканку в духовку, важно дать тесту отдохнуть. Рекомендуется оставить его на примерно 20-30 минут, чтобы манная крупа хорошо впиталась и запеканка получилась упругой и сочной.
Таким образом, добавление манки в творожную запеканку позволяет достичь идеальной консистенции и текстуры блюда, которое будет радовать всю семью своим нежным вкусом и аппетитным видом.
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