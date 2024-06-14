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Аппетитные рости: приготовьте на завтрак этот пирог с картофелем и луком

Готовим вкусные картофельные рости на завтрак

1:07
Еда

Рости — швейцарское блюдо, которое обычно готовят из картофеля и лука. Это идеальный рецепт завтрака, который можно подавать с начинками на ваш выбор и свежими фруктами.

Готовим вкусные картофельные рости на завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by Silar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Картофельные рости многие сравнивают с картофельными оладьями, но это блюдо гораздо полезнее. Картофель можно натереть на тёрке или пропарить, смело экспериментируйте. В рецепте используется минимальное количество ингредиентов, а приготовить блюдо можно менее чем за полчаса.

Ингредиенты

  • 2 картофелины
  • 1/2 луковицы
  • Соль и чёрный перец
  • Оливковое масло
  • 2 зелёных перца чили

Приготовление

Смешайте в миске отварной картофель, зелёный перец чили, соль и перец. Обжарьте лук на сковороде 2 минуты. Добавьте картофельную смесь в сковороду, хорошо перемешайте с луком, равномерно распределите смесь ложкой. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 3-4 минуты. Переверните рости и готовьте на другой стороне примерно 3-4 минуты.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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