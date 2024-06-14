Аппетитные рости: приготовьте на завтрак этот пирог с картофелем и луком

Готовим вкусные картофельные рости на завтрак

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Рости — швейцарское блюдо, которое обычно готовят из картофеля и лука. Это идеальный рецепт завтрака, который можно подавать с начинками на ваш выбор и свежими фруктами.

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Картофельные рости многие сравнивают с картофельными оладьями, но это блюдо гораздо полезнее. Картофель можно натереть на тёрке или пропарить, смело экспериментируйте. В рецепте используется минимальное количество ингредиентов, а приготовить блюдо можно менее чем за полчаса.

Ингредиенты

2 картофелины

1/2 луковицы

Соль и чёрный перец

Оливковое масло

2 зелёных перца чили

Приготовление

Смешайте в миске отварной картофель, зелёный перец чили, соль и перец. Обжарьте лук на сковороде 2 минуты. Добавьте картофельную смесь в сковороду, хорошо перемешайте с луком, равномерно распределите смесь ложкой. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 3-4 минуты. Переверните рости и готовьте на другой стороне примерно 3-4 минуты.