Сливочное и ароматное: такое мороженое вы точно не пробовали

Мороженое из пахты: как приготовить сливочное лакомство

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливочное и ароматное мороженое из пахты — рецепт десерта, который обязательно стоит попробовать. Это полезное и лёгкое в приготовлении мороженое вкуснее, чем любое мороженое, которое вы когда-либо пробовали.

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Ингредиенты

2 стакана густых сливок

12 яичных желтков

2 чайные ложки ванильной эссенции

1,5 стакана сахара

2 стакана пахты

1 щепотка соли

Приготовление