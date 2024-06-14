Сливочное и ароматное: такое мороженое вы точно не пробовали

Сливочное и ароматное мороженое из пахты — рецепт десерта, который обязательно стоит попробовать. Это полезное и лёгкое в приготовлении мороженое вкуснее, чем любое мороженое, которое вы когда-либо пробовали.
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Ингредиенты
2 стакана густых сливок
12 яичных желтков
2 чайные ложки ванильной эссенции
1,5 стакана сахара
2 стакана пахты
1 щепотка соли
Приготовление
В большой кастрюле смешайте густые сливки и одну чашку сахара и доведите до кипения на среднем огне.
В миске взбейте яичные желтки и оставшийся сахар.
Постоянно взбивая, медленно влейте небольшое количество сливочной смеси в желтки, не допускайте, чтобы яйца свернулись, постоянно взбивайте.
Варите на слабом огне, пока смесь не станет достаточно густой.
Процедите смесь и добавьте пахту, ванильную эссенцию и соль. Разлейте по формочкам для мороженого и заморозьте.