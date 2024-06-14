Этот острый салат с курицей, манго и каштанами поразит гостей

Делимся с вами рецептом острого салата с курицей и манго — это простое в приготовлении блюдо, которое вы можете приготовить для своих гостей.
Фото: flickr.com by @yakobusan Jakob Montrasio is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты
500 г жареных куриных грудок
1 нарезанный полосками красный перец
300 г нарезанных водяных каштанов (консервированных)
1 нарезанный полосками перец стручковый
Редиска (9 штук)
400 г нарезанного манго
1 стакан майонеза
1,5 чайной ложки порошка карри
Рукола
Приготовление
Нарежьте куриную грудку без костей на кусочки и зажарьте. Отложите куриную грудку в сторону до тех пор, пока она не понадобится.
В миске смешайте манго с карри, заправьте майонезом.
В другой миске смешайте все ингредиенты (кроме руколы) с приготовленной заправкой из манго и майонеза. Оставьте несколько ломтиков редиса для украшения. На тарелку положите руколу и аккуратно сверху разложите салат. Украсьте блюдо ломтиками манго и редиса.