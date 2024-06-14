Этот острый салат с курицей, манго и каштанами поразит гостей

Праздничный рецепт острого салата с курицей и манго

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Делимся с вами рецептом острого салата с курицей и манго — это простое в приготовлении блюдо, которое вы можете приготовить для своих гостей.

Фото: flickr.com by @yakobusan Jakob Montrasio is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

500 г жареных куриных грудок

1 нарезанный полосками красный перец

300 г нарезанных водяных каштанов (консервированных)

1 нарезанный полосками перец стручковый

Редиска (9 штук)

400 г нарезанного манго

1 стакан майонеза

1,5 чайной ложки порошка карри

Рукола

Приготовление