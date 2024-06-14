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Этот острый салат с курицей, манго и каштанами поразит гостей

Праздничный рецепт острого салата с курицей и манго

1:06
Еда

Делимся с вами рецептом острого салата с курицей и манго — это простое в приготовлении блюдо, которое вы можете приготовить для своих гостей.

Праздничный рецепт острого салата с курицей и манго
Фото: flickr.com by @yakobusan Jakob Montrasio is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • 500 г жареных куриных грудок
  • 1 нарезанный полосками красный перец
  • 300 г нарезанных водяных каштанов (консервированных)
  • 1 нарезанный полосками перец стручковый
  • Редиска (9 штук)
  • 400 г нарезанного манго
  • 1 стакан майонеза
  • 1,5 чайной ложки порошка карри
  • Рукола

Приготовление

  1. Нарежьте куриную грудку без костей на кусочки и зажарьте. Отложите куриную грудку в сторону до тех пор, пока она не понадобится.
  2. В миске смешайте манго с карри, заправьте майонезом.
  3. В другой миске смешайте все ингредиенты (кроме руколы) с приготовленной заправкой из манго и майонеза. Оставьте несколько ломтиков редиса для украшения. На тарелку положите руколу и аккуратно сверху разложите салат. Украсьте блюдо ломтиками манго и редиса.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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