Запекаем в духовке курицу с розмарином, шалфеем и лаймом

Запечённая в духовке курица с ароматными травами: рецепт

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта запечённая курица, сочная и в меру хрустящая, станет идеальным блюдом на ужин! Приготовить очень легко примерно за час. Блюдо получается очень ароматным благодаря травам, таким как розмарин и шалфей.

Фото: flickr.com by Tom Ipri is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты

1,5 кг курицы

Розмарин

2 лайма

1 чайная ложка соли

6 столовых ложек оливкового масла

4 столовые ложки шалфея

1 чеснок

2 щепотки молотого чёрного перца

Приготовление

Промойте курицу и положите её на доску. Прижмите курицу прессом, чтобы она расплющилась, как если бы вы готовили цыпленка табака. Нанесите масло на курицу и хорошо вотрите его в кожу. Посолите и поперчите. Разогрейте духовку до 220 градусов. В форму для запекания положите немного розмарина, несколько листьев шалфея, чеснок и лайм и выложите курицу поверх этих ингредиентов. Запекайте курицу в течение 30 минут. Затем смажьте снова маслом и снова поставьте в духовку примерно на 20 минут.