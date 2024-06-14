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Запекаем в духовке курицу с розмарином, шалфеем и лаймом

Запечённая в духовке курица с ароматными травами: рецепт

1:12
Еда

Эта запечённая курица, сочная и в меру хрустящая, станет идеальным блюдом на ужин! Приготовить очень легко примерно за час. Блюдо получается очень ароматным благодаря травам, таким как розмарин и шалфей.

Запечённая в духовке курица с ароматными травами: рецепт
Фото: flickr.com by Tom Ipri is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты

  • 1,5 кг курицы
  • Розмарин
  • 2 лайма
  • 1 чайная ложка соли
  • 6 столовых ложек оливкового масла
  • 4 столовые ложки шалфея
  • 1 чеснок
  • 2 щепотки молотого чёрного перца

Приготовление

Промойте курицу и положите её на доску. Прижмите курицу прессом, чтобы она расплющилась, как если бы вы готовили цыпленка табака. Нанесите масло на курицу и хорошо вотрите его в кожу. Посолите и поперчите. Разогрейте духовку до 220 градусов. В форму для запекания положите немного розмарина, несколько листьев шалфея, чеснок и лайм и выложите курицу поверх этих ингредиентов. Запекайте курицу в течение 30 минут. Затем смажьте снова маслом и снова поставьте в духовку примерно на 20 минут.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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