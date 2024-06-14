Запекаем в духовке курицу с розмарином, шалфеем и лаймом

Эта запечённая курица, сочная и в меру хрустящая, станет идеальным блюдом на ужин! Приготовить очень легко примерно за час. Блюдо получается очень ароматным благодаря травам, таким как розмарин и шалфей.
Промойте курицу и положите её на доску. Прижмите курицу прессом, чтобы она расплющилась, как если бы вы готовили цыпленка табака. Нанесите масло на курицу и хорошо вотрите его в кожу. Посолите и поперчите. Разогрейте духовку до 220 градусов. В форму для запекания положите немного розмарина, несколько листьев шалфея, чеснок и лайм и выложите курицу поверх этих ингредиентов. Запекайте курицу в течение 30 минут. Затем смажьте снова маслом и снова поставьте в духовку примерно на 20 минут.
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