Диетолог Гинзбург назвал продукты, способные улучшить настроение: "Еда для счастья"

Диетолог Гинзбург перечислил улучшающие настроение продукты

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что существуют продукты питания, которые могут положительно влиять на настроение человека.

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Эксперт объяснил, что все сладости улучшают настроение. Жир, сахар и соль, по его словам, содержащиеся в сладостях, способны улучшить эмоциональное состояние.

Ягоды, по мнению диетолога, тоже помогают взбодриться, так как они обладают противовоспалительным действием.

Ранее были названы 5 продуктов, способных повысить либидо.

Специалист отметил, что улучшить настроение могут орехи и сухофрукты. Они из-за содержания омега-3 жирных кислот помогают справляться с тревожностью.