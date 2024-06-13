Диетолог Гинзбург назвал продукты, способные улучшить настроение: "Еда для счастья"

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что существуют продукты питания, которые могут положительно влиять на настроение человека.
Эксперт объяснил, что все сладости улучшают настроение. Жир, сахар и соль, по его словам, содержащиеся в сладостях, способны улучшить эмоциональное состояние.
Ягоды, по мнению диетолога, тоже помогают взбодриться, так как они обладают противовоспалительным действием.
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Специалист отметил, что улучшить настроение могут орехи и сухофрукты. Они из-за содержания омега-3 жирных кислот помогают справляться с тревожностью.
"Какао и пряности. Эти продукты стимулируют выработку дофамина — гормона радости", — цитирует слова Гинзбурга "Вечерняя Москва".
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