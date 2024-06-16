Картофель, печённый на гриле: идеальный гарнир для пикника на свежем воздухе

Картошка, запечённая на гриле: отлично подходит для большой компании

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Картошка, которую можно запечь на углях, является прекрасным и вкусным блюдом, которое идеально подойдет для большой компании или пикника. Готовка картофеля на углях придает ему неповторимый аромат и создаёт хрустящую корочку.

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under CC BY 2.0.

Ниже предлагается простой рецепт, который поможет вам приготовить вкусную запеченную картошку.

Ингредиенты:

Картофель (среднего размера) - 8-10 штук,

Растительное масло - для смазывания,

Соль и перец - по вкусу,

Любые приправы или травы - по вкусу.

Приготовление:

Подготовьте угли, разводя огонь и давая им полностью догореть и превратиться в горячие угли. Вымойте картофель. Можно его почистить, а можно оставить кожуру - так картошка будет выглядеть ещё аппетитнее. Нарежьте картофель на крупные дольки или пополам, если картофель маленький. Положите картофель в миску и посыпьте его солью, перцем и любыми другими приправами или травами по вашему выбору. Помешайте, чтобы картофель был равномерно покрыт приправами. Поставьте гриль на средний огонь и смажьте его растительным маслом. Разложите куски картофеля на гриле и закройте его крышкой. Готовьте картофель на гриле, периодически переворачивая его, примерно 30-40 минут, или пока картофель не станет мягким и хрустящим. Как только картофель будет готов, снимите его с гриля и подайте горячим.

Подавайте картошку с любыми соусами или просто сбрызните растительным маслом для дополнительного вкуса.

Запечённая картошка на углях - это отличный способ приготовить вкусную и сытную еду на свежем воздухе. Попробуйте этот простой рецепт и насладитесь вкусом запеченной картошки на гриле со своими близкими и друзьями.