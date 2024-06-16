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Картофель, печённый на гриле: идеальный гарнир для пикника на свежем воздухе

Картошка, запечённая на гриле: отлично подходит для большой компании

1:54
Еда

Картошка, которую можно запечь на углях, является прекрасным и вкусным блюдом, которое идеально подойдет для большой компании или пикника. Готовка картофеля на углях придает ему неповторимый аромат и создаёт хрустящую корочку.

Картошка, запечённая на гриле: отлично подходит для большой компании
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under CC BY 2.0.

Ниже предлагается простой рецепт, который поможет вам приготовить вкусную запеченную картошку.

Ингредиенты:

  • Картофель (среднего размера) - 8-10 штук,
  • Растительное масло - для смазывания,
  • Соль и перец - по вкусу,
  • Любые приправы или травы - по вкусу.

Приготовление:

  1. Подготовьте угли, разводя огонь и давая им полностью догореть и превратиться в горячие угли.
  2. Вымойте картофель. Можно его почистить, а можно оставить кожуру - так картошка будет выглядеть ещё аппетитнее. Нарежьте картофель на крупные дольки или пополам, если картофель маленький.
  3. Положите картофель в миску и посыпьте его солью, перцем и любыми другими приправами или травами по вашему выбору. Помешайте, чтобы картофель был равномерно покрыт приправами.
  4. Поставьте гриль на средний огонь и смажьте его растительным маслом. Разложите куски картофеля на гриле и закройте его крышкой.
  5. Готовьте картофель на гриле, периодически переворачивая его, примерно 30-40 минут, или пока картофель не станет мягким и хрустящим.
  6. Как только картофель будет готов, снимите его с гриля и подайте горячим.

Подавайте картошку с любыми соусами или просто сбрызните растительным маслом для дополнительного вкуса.

Запечённая картошка на углях - это отличный способ приготовить вкусную и сытную еду на свежем воздухе. Попробуйте этот простой рецепт и насладитесь вкусом запеченной картошки на гриле со своими близкими и друзьями.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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