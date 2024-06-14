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Приготовьте салат с нутом, колбасками и маринованным перцем

Салат с нутом, колбасками и маринованным перцем: оригинальная закуска

1:04
Еда

Салат с нутом, колбасками и маринованным перцем — довольно вкусное и оригинальное блюдо, которое можно использовать в качестве закуски.

Салат с нутом, колбасками и маринованным перцем: оригинальная закуска
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 200 г нута
  • 2 стручковых перца (зелёный перец)
  • 1 столовая ложка семян тмина
  • Кинза
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 200 г колбасы (лучше взять копчёные колбаски)
  • 2 красных перца
  • 5 столовых ложек белого уксуса
  • 1 столовая ложка соли

Приготовление

  1. Замочите нут на ночь. Нарежьте красный и зелёный перец. Очистите ломтики от семян и замочите их на ночь в уксусе. Отварите нут.
  2. Слегка поджарьте семена тмина, измельчите.
  3. Вымойте, очистите и мелко нарежьте кинзу. Нагрейте масло в сковороде, добавьте сосиски и слегка поджарьте. Добавьте нут, семена тмина, перемешайте, снимите с огня. Добавьте маринованный перец, кинзу, соль и молотый чёрный перец.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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