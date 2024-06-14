Приготовьте салат с нутом, колбасками и маринованным перцем

Салат с нутом, колбасками и маринованным перцем: оригинальная закуска

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с нутом, колбасками и маринованным перцем — довольно вкусное и оригинальное блюдо, которое можно использовать в качестве закуски.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

200 г нута

2 стручковых перца (зелёный перец)

1 столовая ложка семян тмина

Кинза

1 столовая ложка оливкового масла

200 г колбасы (лучше взять копчёные колбаски)

2 красных перца

5 столовых ложек белого уксуса

1 столовая ложка соли

Приготовление