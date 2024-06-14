Приготовьте салат с нутом, колбасками и маринованным перцем
Салат с нутом, колбасками и маринованным перцем: оригинальная закуска
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Салат с нутом, колбасками и маринованным перцем — довольно вкусное и оригинальное блюдо, которое можно использовать в качестве закуски.
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 200 г нута
- 2 стручковых перца (зелёный перец)
- 1 столовая ложка семян тмина
- Кинза
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 200 г колбасы (лучше взять копчёные колбаски)
- 2 красных перца
- 5 столовых ложек белого уксуса
- 1 столовая ложка соли
Приготовление
- Замочите нут на ночь. Нарежьте красный и зелёный перец. Очистите ломтики от семян и замочите их на ночь в уксусе. Отварите нут.
- Слегка поджарьте семена тмина, измельчите.
- Вымойте, очистите и мелко нарежьте кинзу. Нагрейте масло в сковороде, добавьте сосиски и слегка поджарьте. Добавьте нут, семена тмина, перемешайте, снимите с огня. Добавьте маринованный перец, кинзу, соль и молотый чёрный перец.
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