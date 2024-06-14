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В российских больницах и школах начнут кормить хлебом с особой добавкой, для многих вредной. Это идея Минздрава РФ

Решение Минздрава РФ: в выпечку будут добавлять йодированную соль

1:54
Еда

Минздрав активно решает задачу йододефицита в стране, и уже есть первые ласточки: в частности, с 1 марта следующего года для приготовления хлебобулочных изделий в образовательных и социальных организациях должны будут использовать йодированную соль. Однако специалисты не уверены, что это правильный ход, ведь для многих этот микроэлемент даже вреден.

Решение Минздрава РФ: в выпечку будут добавлять йодированную соль
Фото: commons.wikimedia.org by Кагор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В министерстве при этом отмечают, что собственники частных организаций могут самостоятельно решать, принимать такие требования или нет. В пояснительной записке к проекту отмечается, что в сутки россияне потребляют в среднем 40-80 мкг йода — в три раза ниже установленной нормы. При этом самая распространенная причина заболеваний щитовидной железы у взрослых и детей — нехватка йода в организме.

По данным министерства, на госпитализацию и лечение пациентов с такими заболеваниями уходит не менее 5 млрд рублей в год. При этом если добавлять йод в выпечку из расчета 1,5% йодированной соли на 100 г муки, то на выходе в 150 г хлеба будет содержаться 53 мкг йода: 35% от ежедневной нормы для взрослых.

Однако есть целая группа болезней, при которой опасен избыток этого микроэлемента. Как рассказал "Известиям" научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков, людям с гиперфункцией щитовидной железы и аутоиммунными забоеваниями такая соль противопоказана. Эксперт напомнил: учёные уже давно доказали, что не нужно злоупотреблять этим микроэлементом, ведь проблема зачастую не в нехватке йода, а в развитии воспаления.

"Потребление этой добавки эффекта не даёт", — подчеркнул эксперт.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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