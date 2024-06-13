Жареный лук: как приготовить в духовке пикантную закуску

Жареный лук — это быстрая и простая закуска, которую можно приготовить за считанные минуты. Ароматные дольки лука станут пикантной добавкой к фастфуду или сэндвичу, а также супам-пюре. Таким луком можно дополнить салаты.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Разрежьте сырой, неочищенный лук пополам. Выложите в форму для запекания в один слой. Полейте маслом. Посолите и поперчите. Поставьте в духовку на 20–40 минут.
В середине июня чесноку необходима фосфорно-калийная подкормка для созревания головок.