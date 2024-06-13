Жареный лук: как приготовить в духовке пикантную закуску

Жареный лук: закуска и добавление к другим блюдам

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареный лук — это быстрая и простая закуска, которую можно приготовить за считанные минуты. Ароматные дольки лука станут пикантной добавкой к фастфуду или сэндвичу, а также супам-пюре. Таким луком можно дополнить салаты.

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Ингредиенты

4 небольшие луковицы

1/4 чайной ложки морской соли

4 столовые ложки оливкового масла

1/4 чайной ложки молотого чёрного перца

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разрежьте сырой, неочищенный лук пополам. Выложите в форму для запекания в один слой. Полейте маслом. Посолите и поперчите. Поставьте в духовку на 20–40 минут.