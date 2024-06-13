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Жареный лук: как приготовить в духовке пикантную закуску

Жареный лук: закуска и добавление к другим блюдам

0:47
Еда

Жареный лук — это быстрая и простая закуска, которую можно приготовить за считанные минуты. Ароматные дольки лука станут пикантной добавкой к фастфуду или сэндвичу, а также супам-пюре. Таким луком можно дополнить салаты. 

Жареный лук: закуска и добавление к другим блюдам
Фото: commons.wikimedia. org by Ymsarade is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты

  • 4 небольшие луковицы
  • 1/4 чайной ложки морской соли
  • 4 столовые ложки оливкового масла
  • 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разрежьте сырой, неочищенный лук пополам. Выложите в форму для запекания в один слой. Полейте маслом. Посолите и поперчите. Поставьте в духовку на 20–40 минут.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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