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Трюфельные конфеты с ромом и изюмом: пошагово, как приготовить

Трюфель с ромом и изюмом: готовим конфеты дома

1:02
Еда

Трюфельные конфеты с ромом и изюмом — это восхитительное лакомство, которое довольно просто приготовить дома. Гости обязательно завалят вас комплиментами и попросят секретный рецепт. Мы здесь, чтобы им поделиться. 

Трюфель с ромом и изюмом: готовим конфеты дома
Фото: commons.wikimedia.org by Sukkoria is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты 

  • 300 мл рома
  • 300 г изюма
  • 3 стакана густых сливок
  • 700 г тёмного шоколада
  • 3 стакана какао-порошка

Приготовление

  1. Смешайте в миске изюм и ром. 
  2. Вылейте в кастрюлю жирные сливки. Доведите до кипения на сильном огне. В миске сложите мелко нарезанный тёмный шоколад, влейте горячие сливки, смешайте. Если шоколад до конца не расплавится, подержите смесь на водяной бане.
  3. Верните в кастрюлю шоколад со сливками, добавьте ром и изюм. Продолжайте помешивать ещё около минуты. Уберите в холодильник примерно на 3-4 часа. Сформируйте из смеси небольшие шарики, посыпьте какао-порошком.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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