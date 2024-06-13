Трюфельные конфеты с ромом и изюмом: пошагово, как приготовить

Трюфель с ромом и изюмом: готовим конфеты дома

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Трюфельные конфеты с ромом и изюмом — это восхитительное лакомство, которое довольно просто приготовить дома. Гости обязательно завалят вас комплиментами и попросят секретный рецепт. Мы здесь, чтобы им поделиться.

Фото: commons.wikimedia.org by Sukkoria is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

300 мл рома

300 г изюма

3 стакана густых сливок

700 г тёмного шоколада

3 стакана какао-порошка

Приготовление