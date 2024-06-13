Трюфельные конфеты с ромом и изюмом: пошагово, как приготовить

Трюфельные конфеты с ромом и изюмом — это восхитительное лакомство, которое довольно просто приготовить дома. Гости обязательно завалят вас комплиментами и попросят секретный рецепт. Мы здесь, чтобы им поделиться.
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Ингредиенты
300 мл рома
300 г изюма
3 стакана густых сливок
700 г тёмного шоколада
3 стакана какао-порошка
Приготовление
Смешайте в миске изюм и ром.
Вылейте в кастрюлю жирные сливки. Доведите до кипения на сильном огне. В миске сложите мелко нарезанный тёмный шоколад, влейте горячие сливки, смешайте. Если шоколад до конца не расплавится, подержите смесь на водяной бане.
Верните в кастрюлю шоколад со сливками, добавьте ром и изюм. Продолжайте помешивать ещё около минуты. Уберите в холодильник примерно на 3-4 часа. Сформируйте из смеси небольшие шарики, посыпьте какао-порошком.