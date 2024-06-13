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Восхитительно ароматные булочки с корицей: вкуснее, чем в кондитерской

Как приготовить вкусные булочки с корицей

1:04
Еда

Эти восхитительные воздушные булочки с корицей идеально подойдут для такого сладкоежки, как вы. Вам не нужно бежать в кондитерскую, вам понадобится всего несколько ингредиентов, чтобы приготовить это лёгкое удовольствие.

Как приготовить вкусные булочки с корицей
Фото: flickr.com by Mike McCune is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 стакана муки
  • 1 стакан воды
  • 2 столовые ложки тростникового сахара
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • 2 чайные ложки сухого обезжиренного молока
  • 1 яйцо
  • 1 чайная ложка сухих дрожжей
  • Соль по необходимости

Приготовление

  1. Активируйте сухие дрожжи с помощью сахара и тёплой воды. Затем смешайте все ингредиенты, кроме масла и сахара, в миске, добавьте дрожжи. Затем замесите тесто. 
  2. Сделайте пасту из сливочного масла и сахара.
  3. Раскатайте тесто, намажьте толстым слоем пасты из масла и сахара. Посыпьте сверху корицей. Сформируйте небольшие булочки. Выпекайте при 175 градусах около 20 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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