Восхитительно ароматные булочки с корицей: вкуснее, чем в кондитерской

Эти восхитительные воздушные булочки с корицей идеально подойдут для такого сладкоежки, как вы. Вам не нужно бежать в кондитерскую, вам понадобится всего несколько ингредиентов, чтобы приготовить это лёгкое удовольствие.
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Ингредиенты
2 стакана муки
1 стакан воды
2 столовые ложки тростникового сахара
2 столовые ложки сливочного масла
2 чайные ложки сухого обезжиренного молока
1 яйцо
1 чайная ложка сухих дрожжей
Соль по необходимости
Приготовление
Активируйте сухие дрожжи с помощью сахара и тёплой воды. Затем смешайте все ингредиенты, кроме масла и сахара, в миске, добавьте дрожжи. Затем замесите тесто.
Сделайте пасту из сливочного масла и сахара.
Раскатайте тесто, намажьте толстым слоем пасты из масла и сахара. Посыпьте сверху корицей. Сформируйте небольшие булочки. Выпекайте при 175 градусах около 20 минут.
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