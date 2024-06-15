Клубнично-яблочный компот: в разы вкуснее и полезнее, чем магазинные соки

Предлагаем рецепт компота из клубники с яблоками, который станет вкусным и освежающим напитком. Если вы не любите яблоки, можете заменить их любыми другими фруктами или ягодами по вашему вкусу. Также при желании можно добавить пряные травы и специи за 1-2 минуты до окончания приготовления для дополнительного аромата.
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Вам понадобятся следующие ингредиенты:
3 литра воды,
500 грамм клубники,
500 грамм яблок (опционально),
200 грамм сахара.
Способ приготовления компота:
Помойте клубнику и удалите плодоножки. Посыпьте ягоды сахаром, немного встряхните и дайте им постоять в течение 1-2 часов для выделения сока.
В большой кастрюле нагрейте воду до кипения.
Если используете яблоки, нарежьте их на небольшие кусочки примерно такого же размера, как клубника.
Погрузите нарезанные яблоки в кипящую воду и варите их в течение 5 минут. Затем добавьте сладкую клубнику вместе с выделившимся соком.
Доведите компот до кипения и подержите его на маленьком огне еще 5 минут.
Снимите кастрюлю с огня и дайте компоту настояться некоторое время. Затем процедите его, чтобы удалить фруктовую мякоть, и подавайте в охлаждённом виде.
Этот компот из клубники с яблоками идеально подойдет для утоления жажды в жаркий день или как освежающий напиток на любое время года. Приятного аппетита!