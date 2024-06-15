Клубнично-яблочный компот: в разы вкуснее и полезнее, чем магазинные соки

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Компот из клубники с яблоками: двойная фруктово-ягодная польза

1:35
Еда

Предлагаем рецепт компота из клубники с яблоками, который станет вкусным и освежающим напитком. Если вы не любите яблоки, можете заменить их любыми другими фруктами или ягодами по вашему вкусу. Также при желании можно добавить пряные травы и специи за 1-2 минуты до окончания приготовления для дополнительного аромата.

Компот из клубники с яблоками: двойная фруктово-ягодная польза
Фото: flickr.com by Shubert Ciencia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 3 литра воды,
  • 500 грамм клубники,
  • 500 грамм яблок (опционально),
  • 200 грамм сахара.

Способ приготовления компота:

  1. Помойте клубнику и удалите плодоножки. Посыпьте ягоды сахаром, немного встряхните и дайте им постоять в течение 1-2 часов для выделения сока.
  2. В большой кастрюле нагрейте воду до кипения.
  3. Если используете яблоки, нарежьте их на небольшие кусочки примерно такого же размера, как клубника.
  4. Погрузите нарезанные яблоки в кипящую воду и варите их в течение 5 минут. Затем добавьте сладкую клубнику вместе с выделившимся соком.
  5. Доведите компот до кипения и подержите его на маленьком огне еще 5 минут.
  6. Снимите кастрюлю с огня и дайте компоту настояться некоторое время. Затем процедите его, чтобы удалить фруктовую мякоть, и подавайте в охлаждённом виде.

Этот компот из клубники с яблоками идеально подойдет для утоления жажды в жаркий день или как освежающий напиток на любое время года. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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