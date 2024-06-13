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Яблочно-малиновый чизкейк в духовке: беспроигрышный рецепт

Яблочно-малиновый чизкейк: торт для праздничного стола

1:27
Еда

Чизкейк с яблоками и малиной — довольно презентабельный десерт, который можно смело подавать на праздничный стол. Этот торт можно приготовить, не прилагая особых усилий, ваши гости будут в восторге от такого домашнего лакомства. 

Яблочно-малиновый чизкейк: торт для праздничного стола
Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, SweetOnVeg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 60 г измельчённого печенья
  • 2 очищенных и нарезанных яблока
  • 2 столовые ложки сахара
  • 1/3 стакана йогурта
  • 1 яйцо
  • 20 г растопленного сливочного масла
  • 45 г малины
  • 1/4 чайной ложки молотой корицы
  • 1/2 столовой ложки сахарной пудры

Приготовление

  1. Смешайте крошку печенья с маслом. Выложите в дно формы для выпечки и поставьте в холодильник на 15–25 минут.
  2. На сковороде обжарьте яблоки с корицей и сахаром. Доведите до кипения и готовьте на слабом огне, пока смесь не станет напоминать соус. В отдельной сковороде сделайте то же самое с малиной.
  3. Выложите 2/3 яблочного соуса на основу для чизкейка и 2/3 малинового соуса. Оставшийся яблочно-малиновый соус взбейте с йогуртом, сахарной пудрой и яйцами. Вылейте на малиновый соус. Выпекайте чизкейк в предварительно разогретой духовке при температуре 190 градусов в течение 30–60 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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