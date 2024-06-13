Яблочно-малиновый чизкейк в духовке: беспроигрышный рецепт

Чизкейк с яблоками и малиной — довольно презентабельный десерт, который можно смело подавать на праздничный стол. Этот торт можно приготовить, не прилагая особых усилий, ваши гости будут в восторге от такого домашнего лакомства.
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Ингредиенты
60 г измельчённого печенья
2 очищенных и нарезанных яблока
2 столовые ложки сахара
1/3 стакана йогурта
1 яйцо
20 г растопленного сливочного масла
45 г малины
1/4 чайной ложки молотой корицы
1/2 столовой ложки сахарной пудры
Приготовление
Смешайте крошку печенья с маслом. Выложите в дно формы для выпечки и поставьте в холодильник на 15–25 минут.
На сковороде обжарьте яблоки с корицей и сахаром. Доведите до кипения и готовьте на слабом огне, пока смесь не станет напоминать соус. В отдельной сковороде сделайте то же самое с малиной.
Выложите 2/3 яблочного соуса на основу для чизкейка и 2/3 малинового соуса. Оставшийся яблочно-малиновый соус взбейте с йогуртом, сахарной пудрой и яйцами. Вылейте на малиновый соус. Выпекайте чизкейк в предварительно разогретой духовке при температуре 190 градусов в течение 30–60 минут.
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