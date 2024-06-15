Хлебные палочки с паприкой и кунжутом: хрустящая закуска, которая нравится и детям, и взрослым

Хлебные палочки с кунжутом и паприкой — это вкусная, простая в приготовлении закуска, которая понравится как взрослым, так и детям. Идеально подходит как самостоятельное блюдо, так и в качестве дополнения к обеду или ужину. Кунжут добавляет палочкам ореховый вкус и хрусткость, а паприка — аромат и нежную остроту.
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Ингредиенты:
Пшеничная мука — 2 стакана,
Сухие дрожжи — 1 чайная ложка,
Тёплая вода — 3/4 стакана,
Оливковое масло — 2 столовые ложки,
Соль — 0,5 чайной ложки,
Сахар — 1 чайная ложка,
Молотая паприка — 1 чайная ложка,
Кунжут (белый или чёрный) — 3 столовые ложки.
Процесс приготовления:
В маленькой миске смешайте дрожжи, тёплую воду и сахар. Оставьте на 10 минут, пока дрожжи не активизируются и не начнут пениться.
В большой миске смешайте муку, соль и молотую паприку. Добавьте воду с дрожжами и оливковое масло. После этого замесите тесто, которое получается мягким и эластичным.
Оставьте тесто в тёплом месте на 1 час для поднятия в миске, смазанной маслом и накрытой полотенцем.
Дайте духовке нагреться до 180 градусов Цельсия.
Раскатайте тесто в виде длинных палочек, каждую обваляйте в кунжуте.
Уложите палочки на застеленный пергаментом противень. Не забывайте оставлять между палочками некоторое расстояние.
Выпекайте палочки в духовке в течение 15-20 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми.
Остудите палочки перед подачей. Эти хлебные палочки с кунжутом и паприкой универсальны, и очень вкусны с сырами и любыми соусами.