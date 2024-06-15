Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Китае планируют построить новый коллайдер
Как приготовить вкусные пельмени?
Банк ВТБ откроет филиал в Симферополе
Relevo: друзьям Роналду запретили жить с ним в одном отеле
Продажи китайских автомобилей в России демонстрируют значительный рост в мае
Как эффективно применять горчицу в саду и огороде
Стартовали съёмки сериала про Демиса Карибидиса и Марину Кравец
Сливовое масло: секрет молодости и увлажнения кожи
Стало известно, как кошка влияет на здоровье хозяина
Хлебные палочки с паприкой и кунжутом: хрустящая закуска, которая нравится и детям, и взрослым

Хрустящие хлебные палочки: приготовьте их с кунжутом и паприкой

1:54
Еда

Хлебные палочки с кунжутом и паприкой — это вкусная, простая в приготовлении закуска, которая понравится как взрослым, так и детям. Идеально подходит как самостоятельное блюдо, так и в качестве дополнения к обеду или ужину. Кунжут добавляет палочкам ореховый вкус и хрусткость, а паприка — аромат и нежную остроту.

Хрустящие хлебные палочки: приготовьте их с кунжутом и паприкой
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Феденко is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 2 стакана,
  • Сухие дрожжи — 1 чайная ложка,
  • Тёплая вода — 3/4 стакана,
  • Оливковое масло — 2 столовые ложки,
  • Соль — 0,5 чайной ложки,
  • Сахар — 1 чайная ложка,
  • Молотая паприка — 1 чайная ложка,
  • Кунжут (белый или чёрный) — 3 столовые ложки.

Процесс приготовления:

  1. В маленькой миске смешайте дрожжи, тёплую воду и сахар. Оставьте на 10 минут, пока дрожжи не активизируются и не начнут пениться.
  2. В большой миске смешайте муку, соль и молотую паприку. Добавьте воду с дрожжами и оливковое масло. После этого замесите тесто, которое получается мягким и эластичным.
  3. Оставьте тесто в тёплом месте на 1 час для поднятия в миске, смазанной маслом и накрытой полотенцем.
  4. Дайте духовке нагреться до 180 градусов Цельсия.
  5. Раскатайте тесто в виде длинных палочек, каждую обваляйте в кунжуте.
  6. Уложите палочки на застеленный пергаментом противень. Не забывайте оставлять между палочками некоторое расстояние.
  7. Выпекайте палочки в духовке в течение 15-20 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми.

Остудите палочки перед подачей. Эти хлебные палочки с кунжутом и паприкой универсальны, и очень вкусны с сырами и любыми соусами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Завязей на томатов не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор

 С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.

 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Действенные способы избавиться от паутинного клеща на баклажанах
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Германия отказалась продлевать санкции против России Дмитрий Плотников Марк Твен был не прав: некролог тоже мог быть рекламой Сергей Лебедев РФ отблагодарит КНДР за последовательную поддержку по Крыму, Донбассу и Новороссии Любовь Степушова
Преимущества и трудности выращивания болгарского перца - полезные советы
Какие породы кошек созданы для семьи: не прогадаете
Элементарное жидкое тесто на кефире: используется для заливных пирогов и оладий
Элементарное жидкое тесто на кефире: используется для заливных пирогов и оладий
Последние материалы
Как приготовить вкусные пельмени?
Банк ВТБ откроет филиал в Симферополе
Relevo: друзьям Роналду запретили жить с ним в одном отеле
Продажи китайских автомобилей в России демонстрируют значительный рост в мае
Как эффективно применять горчицу в саду и огороде
Стартовали съёмки сериала про Демиса Карибидиса и Марину Кравец
Сливовое масло: секрет молодости и увлажнения кожи
Стало известно, как кошка влияет на здоровье хозяина
Советы экспертов, как можно улучшить сон
Пошаговая инструкция по подкормке роз: от весны до осени
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников