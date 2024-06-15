Хлебные палочки с паприкой и кунжутом: хрустящая закуска, которая нравится и детям, и взрослым

Хрустящие хлебные палочки: приготовьте их с кунжутом и паприкой

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Хлебные палочки с кунжутом и паприкой — это вкусная, простая в приготовлении закуска, которая понравится как взрослым, так и детям. Идеально подходит как самостоятельное блюдо, так и в качестве дополнения к обеду или ужину. Кунжут добавляет палочкам ореховый вкус и хрусткость, а паприка — аромат и нежную остроту.

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Феденко is licensed under public domain

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 2 стакана,

Сухие дрожжи — 1 чайная ложка,

Тёплая вода — 3/4 стакана,

Оливковое масло — 2 столовые ложки,

Соль — 0,5 чайной ложки,

Сахар — 1 чайная ложка,

Молотая паприка — 1 чайная ложка,

Кунжут (белый или чёрный) — 3 столовые ложки.

Процесс приготовления:

В маленькой миске смешайте дрожжи, тёплую воду и сахар. Оставьте на 10 минут, пока дрожжи не активизируются и не начнут пениться. В большой миске смешайте муку, соль и молотую паприку. Добавьте воду с дрожжами и оливковое масло. После этого замесите тесто, которое получается мягким и эластичным. Оставьте тесто в тёплом месте на 1 час для поднятия в миске, смазанной маслом и накрытой полотенцем. Дайте духовке нагреться до 180 градусов Цельсия. Раскатайте тесто в виде длинных палочек, каждую обваляйте в кунжуте. Уложите палочки на застеленный пергаментом противень. Не забывайте оставлять между палочками некоторое расстояние. Выпекайте палочки в духовке в течение 15-20 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми.

Остудите палочки перед подачей. Эти хлебные палочки с кунжутом и паприкой универсальны, и очень вкусны с сырами и любыми соусами.