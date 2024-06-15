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Названы пять привычек во время обеда, которые ведут к набору веса

News18.com: привычки во время обеда, которые мешают похудеть

2:42
Еда

Большинство людей набирают вес, несмотря на то, что они правильно питаются, регулярно занимаются спортом и не позволяют себе чревоугодничать, потому что существуют определённые привычки, которые становятся серьёзным препятствием на пути к снижению веса.

News18.com: привычки во время обеда, которые мешают похудеть
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Один из таких факторов — неудачная организация обеда, которая может серьёзно отразиться на организме и привести к увеличению веса, пишет индийское издание News18.com.

Вот несколько нездоровых привычек во время обеда, которые в конечном итоге могут привести к увеличению веса:

  1. Несбалансированный обед. Важно, чтобы обед был хорошо сбалансированным и содержал клетчатку, углеводы и белки во второй половине дня. Если обед не сбалансирован, возникает большой риск голода, что приведёт к желанию съесть лишнюю пачку закусок. Это может привести к увеличению веса.
  2. Пропуск обеда. Людям, которые пропускают обед, чтобы похудеть, всегда будет трудно получать необходимые питательные вещества из пищи. Они также будут есть больше других блюд, что в конечном итоге приведет к увеличению их веса. Кроме того, пропуск приёма пищи также может замедлить процесс обмена веществ в организме, что приводит к сжиганию меньшего количества энергии в организме, что, опять же, приводит к увеличению веса.
  3. Добавление слишком большого количества приправ. Если вы любите приправлять еду различными соусами, то это может оказаться помехой на пути к снижению веса. Соусы и заправки для салатов, особенно сливочные и сырные, могут легко превысить дневную норму калорий, что приведёт к увеличению веса.
  4. Еда во время голодания. Многие люди морили себя голодом, особенно во второй половине дня, чтобы похудеть. Но это никогда не будет правильным вариантом, поскольку мы склонны есть больше, чем съели бы, если бы пообедали вовремя. Это может нарушить аппетит и привести к увеличению веса.
  5. Обед в кафе или ресторане. Многие люди избегают готовить себе обед самостоятельно и полагаются на еду, доступную в столовой. Несмотря на то, что они потребляют их вовремя, в посторонней пище может не хватать питательных веществ. Они также могут содержать много жиров, химических добавок и чрезмерного сахара, что может привести к увеличению веса.

В целом, для снижения веса и сохранения здоровья необходимо соблюдать правильное питание, сбалансированный обед и избегать нездоровых привычек во время обеда.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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