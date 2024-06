Нежнейший клубнично-йогуртовый мусс: очень вкусный десерт

Клубнично-йогуртовый мусс — восхитительное сладкое блюдо, которым вы можете себя побаловать на досуге. Этот мусс, приготовленный из клубники, йогурта и шоколадного бисквита, прост в приготовлении. Порадуйте своих близких.

Фото: commons.wikimedia.org by Roozitaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported