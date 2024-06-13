Нежнейший клубнично-йогуртовый мусс: очень вкусный десерт

Клубнично-йогуртовый мусс — восхитительное сладкое блюдо, которым вы можете себя побаловать на досуге. Этот мусс, приготовленный из клубники, йогурта и шоколадного бисквита, прост в приготовлении. Порадуйте своих близких.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.