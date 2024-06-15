Врач рассказала, какие бутерброды являются самыми полезными для здоровья, а какие — самыми вредными

Express: самыми вредными для здоровья являются готовые покупные бутерброды

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Бутерброды являются популярным и удобным выбором для быстрого перекуса или лёгкого завтрака. Однако важно помнить, что содержание разных ингредиентов может влиять на их пользу или вред для здоровья.

Фото: openverse.org by kimberlykv is licensed under CC BY 2.0.

Врач Дебора Ли рассказала о лучших и худших вариантах бутербродов. Мнение эксперта приводит британское издание Express.

Дебора Ли рассказала, что одним из лучших для здоровья вариантов считается бутерброд на цельнозерновом хлебе с нежирной белковой начинкой, такой как курица, индейка или рыба. Такой бутерброд содержит мало жира и сахара, но при этом в нём есть полезные белки и пищевые волокна. Добавление овощей, таких как помидоры и листья салата, также увеличивает питательную ценность бутерброда.

С другой стороны, наиболее вредным вариантом считается бутерброд с высоким содержанием жира и сахара, такой как бутерброды с копчёностями, сырные или майонезные бутерброды. Эти бутерброды содержат много калорий, насыщенных жиров и добавленного сахара, что не рекомендуется в больших количествах.

Наиболее популярным видом бутерброда в Великобритании является комбинация белого хлеба, ветчины, маринованных огурцов и салата. Однако такой бутерброд содержит 404 калории. Если добавить пачку чипсов (153 калории) и банку колы (139 калорий), ваш обед уже будет содержать 696 калорий!

По словам врача, самым вредным для здоровья является бутерброд, приобретённый в магазине. Такой бутерброд может содержать большое количество жира, сахара и соли, что негативно сказывается на организме.