Гастроэнтеролог назвала категории людей, которым лучше отказаться от кваса

Гастроэнтеролог Кашух рассказала, кому не желательно употреблять квас

2:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Квас является популярным и традиционным напитком, особенно в отношении российской кухни. Однако гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что разные способы приготовления кваса могут давать различные результаты по его вкусу, содержанию алкоголя и пользе для здоровья.

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На производстве квас готовится по одной схеме, а готовый продукт считается безалкогольным, хотя в нем присутствует небольшое количество спирта, как и в любом другом продукте брожения. Доля спирта в магазинном квасе должна быть не более 1,2%, однако большинство марок кваса не достигает этой границы. Квас, которому позволили бродить дальше пределов на производстве, можно купить, но появляется риск приобрести "хмельной" напиток, который может вызвать проблемы с пищеварением. Однако мягкое брожение кваса скорее вызовет проблемы с желудочно-кишечным трактом, чем алкогольное опьянение.

В отношении пользы кваса, обычно говорят о его содержании витаминов группы В и его положительном воздействии на пищеварение. Однако врач отметила, что витаминов в квасе недостаточно для удовлетворения дневной потребности организма, и его польза для пищеварения не была доказана. Брожение происходит благодаря сахару, который может вызвать увеличение газообразования и желудочных болей, и поэтому людям с заболеваниями ЖКТ часто не рекомендуется пить квас.

Покупной квас обычно содержит большое количество сахара, поэтому его лучше избегать для людей с диабетом или риском его развития. Квас также противопоказан людям с аллергией на ингредиенты, входящие в состав кваса, пишет Газета.Ru.

"Квас не стоит давать детям до 3-5 лет: много сладкого и пузырьки газа могут вызвать вздутие и боли в животе. Примерно лет с 7 квас можно предлагать понемногу (не больше 50 мл), всегда отдельно от другой пищи и внимательно отслеживая реакцию организма", — рассказала Екатерина Кашух.

Здоровым людям также не следует употреблять слишком много кваса или любых других сладких напитков с низким процентом алкоголя. Однако умеренное употребление кваса, не холодного, не причинит вреда здоровью. Подводя итоги, эксперт советует пить квас с умеренностью и принимать во внимание индивидуальные особенности организма.