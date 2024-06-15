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Лёгкий шашлык из индейки с кабачками: вкусное блюдо на гриле без вреда для фигуры

Шашлык из индейки с кабачками: блюдо на гриле для тех, кто питается правильно

2:05
Еда

Шашлык из индейки с кабачками — это лёгкий и вкусный вариант популярного блюда-барбекю. Комбинация нежного мяса индейки и сочных кабачков создает идеальное сочетание на вашем гриле или углях. Это блюдо станет отличным выбором для семейного пикника или отдыха на свежем воздухе.

Шашлык из индейки с кабачками: блюдо на гриле для тех, кто питается правильно
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 500 грамм филе индейки,
  • 2 кабачка,
  • 1 лук,
  • 150 мл натурального йогурта,
  • 2-3 зубчика чеснока,
  • 2 столовые ложки лимонного сока,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • По вкусу: паприка, кориандр, чёрный перец,
  • По вкусу: соль.

Приготовление:

  1. Нарежьте филе индейки на кусочки примерно 3x3 см.
  2. Измельчите зубчики чеснока и нарежьте лук полукольцами.
  3. В миске смешайте йогурт, оливковое масло, лимонный сок, измельчённый чеснок. По вкусу добавьте паприку, кориандр, чёрный перец и соль.
  4. Поместите кусочки индейки в миску с маринадом, хорошо перемешайте, чтобы они полностью покрылись жидкостью.
  5. Оставьте индейку мариноваться в холодильнике от 1 до 2 часов.
  6. В это время нарежьте кабачки кружками толщиной примерно 1 см.
  7. Нанизывайте на шампуры чередующиеся кусочки индейки, кабачков и луковых полуколец.
  8. Разогрейте гриль или подготовьте угли для шашлыка.
  9. Запекайте шашлык, периодически переворачивая, пока мясо не будет приготовлено и овощи не станут мягкими и слегка подрумяненными.
  10. Готовый шашлык из индейки с кабачками подайте горячим, украсив свежей зеленью и, при желании, приправив лимонным соком.

Подавайте шашлык с соусом по вашему вкусу, на выбор. Наслаждайтесь сочным и ароматным шашлыком из индейки с кабачками на своем следующем пикнике или семейном ужине. Это блюдо станет прекрасным дополнением к любому летнему событию!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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