Лёгкий шашлык из индейки с кабачками: вкусное блюдо на гриле без вреда для фигуры

Шашлык из индейки с кабачками: блюдо на гриле для тех, кто питается правильно

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Шашлык из индейки с кабачками — это лёгкий и вкусный вариант популярного блюда-барбекю. Комбинация нежного мяса индейки и сочных кабачков создает идеальное сочетание на вашем гриле или углях. Это блюдо станет отличным выбором для семейного пикника или отдыха на свежем воздухе.

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

500 грамм филе индейки,

2 кабачка,

1 лук,

150 мл натурального йогурта,

2-3 зубчика чеснока,

2 столовые ложки лимонного сока,

2 столовые ложки оливкового масла,

По вкусу: паприка, кориандр, чёрный перец,

По вкусу: соль.

Приготовление:

Нарежьте филе индейки на кусочки примерно 3x3 см. Измельчите зубчики чеснока и нарежьте лук полукольцами. В миске смешайте йогурт, оливковое масло, лимонный сок, измельчённый чеснок. По вкусу добавьте паприку, кориандр, чёрный перец и соль. Поместите кусочки индейки в миску с маринадом, хорошо перемешайте, чтобы они полностью покрылись жидкостью. Оставьте индейку мариноваться в холодильнике от 1 до 2 часов. В это время нарежьте кабачки кружками толщиной примерно 1 см. Нанизывайте на шампуры чередующиеся кусочки индейки, кабачков и луковых полуколец. Разогрейте гриль или подготовьте угли для шашлыка. Запекайте шашлык, периодически переворачивая, пока мясо не будет приготовлено и овощи не станут мягкими и слегка подрумяненными. Готовый шашлык из индейки с кабачками подайте горячим, украсив свежей зеленью и, при желании, приправив лимонным соком.

Подавайте шашлык с соусом по вашему вкусу, на выбор. Наслаждайтесь сочным и ароматным шашлыком из индейки с кабачками на своем следующем пикнике или семейном ужине. Это блюдо станет прекрасным дополнением к любому летнему событию!