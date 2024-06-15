Лёгкий шашлык из индейки с кабачками: вкусное блюдо на гриле без вреда для фигуры

Шашлык из индейки с кабачками — это лёгкий и вкусный вариант популярного блюда-барбекю. Комбинация нежного мяса индейки и сочных кабачков создает идеальное сочетание на вашем гриле или углях. Это блюдо станет отличным выбором для семейного пикника или отдыха на свежем воздухе.
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты:
500 грамм филе индейки,
2 кабачка,
1 лук,
150 мл натурального йогурта,
2-3 зубчика чеснока,
2 столовые ложки лимонного сока,
2 столовые ложки оливкового масла,
По вкусу: паприка, кориандр, чёрный перец,
По вкусу: соль.
Приготовление:
Нарежьте филе индейки на кусочки примерно 3x3 см.
Измельчите зубчики чеснока и нарежьте лук полукольцами.
В миске смешайте йогурт, оливковое масло, лимонный сок, измельчённый чеснок. По вкусу добавьте паприку, кориандр, чёрный перец и соль.
Поместите кусочки индейки в миску с маринадом, хорошо перемешайте, чтобы они полностью покрылись жидкостью.
Оставьте индейку мариноваться в холодильнике от 1 до 2 часов.
В это время нарежьте кабачки кружками толщиной примерно 1 см.
Нанизывайте на шампуры чередующиеся кусочки индейки, кабачков и луковых полуколец.
Разогрейте гриль или подготовьте угли для шашлыка.
Запекайте шашлык, периодически переворачивая, пока мясо не будет приготовлено и овощи не станут мягкими и слегка подрумяненными.
Готовый шашлык из индейки с кабачками подайте горячим, украсив свежей зеленью и, при желании, приправив лимонным соком.
Подавайте шашлык с соусом по вашему вкусу, на выбор. Наслаждайтесь сочным и ароматным шашлыком из индейки с кабачками на своем следующем пикнике или семейном ужине. Это блюдо станет прекрасным дополнением к любому летнему событию!