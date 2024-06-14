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Молодой картофель с заправкой из брынзы: нежность картошки и солёная пикантность сыра

Молодой картофель с заправкой из брынзы: просто и одновременно очень изысканно

2:01
Еда

Молодой картофель с заправкой из брынзы — это простое и изысканное блюдо, которое обязательно порадует ваши вкусовые рецепторы. Нежный и свежий картофель прекрасно сочетается с солоноватым и пикантным вкусом брынзы, создавая восхитительное сочетание ароматов. Это блюдо идеально подходит для разнообразных случаев — от повседневных обедов до дружеских посиделок.

Молодой картофель с заправкой из брынзы: просто и одновременно очень изысканно
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот что вам потребуется для приготовления молодого картофеля с заправкой из брынзы:

  • 500 г молодого картофеля,
  • 200 г брынзы,
  • 3 столовые ложки оливкового масла,
  • 1 столовая ложка лимонного сока,
  • 1-2 зубчика чеснока,
  • укроп и петрушка по вкусу,
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нежный молодой картофель тщательно вымойте и отварите в подсоленной воде до готовности. Остудите его и осторожно очистите от кожуры, оставив целыми или нарезав на кусочки.
  2. В миске разомните брынзу вилкой до получения мягкой и однородной консистенции. Добавьте оливковое масло, лимонный сок и измельчённый чеснок. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
  3. Добавьте в заправку свежий мелко нарезанный укроп и петрушку. По желанию можно добавить соль и свежемолотый перец по вкусу. Еще раз хорошо перемешайте все ингредиенты в заправке, чтобы они равномерно распределились.
  4. Положите отваренный картофель на тарелку и щедро полейте его приготовленной заправкой из брынзы. Украсьте блюдо свежими зеленью и можно подавать.

Это блюдо можно сервировать как в тёплом, так и холодно виде. Сочный молодой картофель с насыщенной и ароматной заправкой из брынзы станет отличным выбором для любого вечернего ужина или праздничного застолья с семьей и друзьями. Насладитесь роскошным сочетанием вкусов молодого картофеля и пикантной брынзы!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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