Дрожжевые пирожки с яблочным повидлом: классика душевных чаепитий с близкими

Пирожки с яблочным повидлом — это вкусное и ароматное лакомство, которое вы можете приготовить прямо у себя дома. Сочное яблочное повидло, завернутое в нежное и ароматное тесто - идеальный выбор для утреннего воскресного завтрака или чаепития с друзьями и близкими.
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Вот что вам понадобится для приготовления пирожков с яблочным повидлом:
300 г яблочного повидла для начинки,
500 мл молока,
12 г сухих дрожжей,
1,5 столовые ложки сахара,
4 столовые ложки растительного масла,
1 чайная ложка соли,
2 желтка,
1 столовая ложка сливочного масла,
1200 г муки.
Приготовление:
Подогрейте молоко до тёплого состояния, но не доводите до кипения. Разведите в нем сухие дрожжи и добавьте сахар. Дайте дрожжам активироваться в теплом молоке в течение 10-15 минут.
В большой миске соедините муку с солью и сделайте углубление посередине. Влейте растительное масло и активированные дрожжи с молоком в углубление. Тщательно замесите тесто до получения однородной массы.
Переложите тесто на рабочую поверхность, смазанную маслом, и продолжайте месить его примерно 10 минут, пока оно не станет эластичным и гладким.
Разделите тесто на небольшие порции и раскатайте каждую в тонкий круг. На каждый круг выложите немного яблочного повидла и аккуратно закройте круг, склеивая края пирожка. Затяните края, чтобы начинка не вытекала во время выпечки.
Переложите пирожки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и дайте им подняться в тёплом месте примерно в течение 30-40 минут, пока они не увеличатся в размере.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Растопите сливочное масло и смешайте его с желтками. Смажьте пирожки этой смесью.
Выпекайте пирожки в разогретой духовке примерно 15-20 минут, до золотистого цвета.
Подавайте пирожки с яблочным повидлом тёплыми и наслаждайтесь их вкусом и ароматом. Это отличный выбор для завтрака, полдника или любого другого времени дня, когда вы хотите порадовать себя и своих близких вкусной выпечкой.
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