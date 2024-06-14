Дрожжевые пирожки с яблочным повидлом: классика душевных чаепитий с близкими

Пирожки с яблочным повидлом: для уютного чаепития в любое время года

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирожки с яблочным повидлом — это вкусное и ароматное лакомство, которое вы можете приготовить прямо у себя дома. Сочное яблочное повидло, завернутое в нежное и ароматное тесто - идеальный выбор для утреннего воскресного завтрака или чаепития с друзьями и близкими.

Фото: commons.wikimedia.org by Miha Ulanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот что вам понадобится для приготовления пирожков с яблочным повидлом:

300 г яблочного повидла для начинки,

500 мл молока,

12 г сухих дрожжей,

1,5 столовые ложки сахара,

4 столовые ложки растительного масла,

1 чайная ложка соли,

2 желтка,

1 столовая ложка сливочного масла,

1200 г муки.

Приготовление:

Подогрейте молоко до тёплого состояния, но не доводите до кипения. Разведите в нем сухие дрожжи и добавьте сахар. Дайте дрожжам активироваться в теплом молоке в течение 10-15 минут. В большой миске соедините муку с солью и сделайте углубление посередине. Влейте растительное масло и активированные дрожжи с молоком в углубление. Тщательно замесите тесто до получения однородной массы. Переложите тесто на рабочую поверхность, смазанную маслом, и продолжайте месить его примерно 10 минут, пока оно не станет эластичным и гладким. Разделите тесто на небольшие порции и раскатайте каждую в тонкий круг. На каждый круг выложите немного яблочного повидла и аккуратно закройте круг, склеивая края пирожка. Затяните края, чтобы начинка не вытекала во время выпечки. Переложите пирожки на противень, застеленный пергаментной бумагой, и дайте им подняться в тёплом месте примерно в течение 30-40 минут, пока они не увеличатся в размере. Разогрейте духовку до 180 градусов. Растопите сливочное масло и смешайте его с желтками. Смажьте пирожки этой смесью. Выпекайте пирожки в разогретой духовке примерно 15-20 минут, до золотистого цвета.

Подавайте пирожки с яблочным повидлом тёплыми и наслаждайтесь их вкусом и ароматом. Это отличный выбор для завтрака, полдника или любого другого времени дня, когда вы хотите порадовать себя и своих близких вкусной выпечкой.