Моментальное тесто для пиццы на йогурте: также оно подойдёт для пирожков

Моментальное тесто на йогурте: из него получается тонкая и мягкая пицца

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

У вас будет мягкое и тонкое тесто для пиццы, приготовленное на йогурте, если вы воспользуетесь предложенным нами рецептом.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0

Ингредиенты:

1 стакан муки + ¼ стакана муки для присыпки,

1,5 чайной ложки разрыхлителя ;

1 стакан греческого йогурта;

соль и молотый перец (по желанию).

Приготовление

Возьмите миску и добавьте в неё муку с разрыхлителем, затем добавьте йогурт. При желании, можно немного посолить и поперчить. Перемешайте тесто руками, ложкой или деревянной лопаткой. Переложите его на чистую рабочую поверхность, посыпанную мукой. Посыпьте тесто мукой сверху и разотрите его руками или раскатайте в лепешку среднего размера, примерно 3-5 мм толщиной. На такое основу можно сразу выложить ингредиенты и отправить в печь. Если вы хотите, чтобы пицца получилась хрустящей, предварительно разогрейте духовку до максимальной температуры. Поместите пиццу на предварительно нагретый противень и готовьте до золотистости верха и хрустящей корочки (это займет около 10-15 минут, в зависимости от температуры духовки).

Это самое простое и быстрое тесто для пиццы. Однако из-за быстрой подготовки теста, основа может выглядеть не очень аккуратно. Если вы хотите получить более аккуратный и упругий результат, можно ещё 5-8 минут дополнительно вымешивать тесто на столе с мукой.

Совет: Чтобы упростить процесс, можно раскатывать все виды теста на бумаге для выпечки. Таким образом, вы сможете легко перенести его в духовку.

Тесто можно обогатить различными специями и травами, чтобы придать ему дополнительный вкус. Можно добавить базилик, орегано, розмарин, чесночный порошок и т.д.

Также можно экспериментировать с различными начинками и соусами для пиццы. Это тесто можно использовать не только для пиццы, но и для других блюд, таких как чебуреки, блины или пирожки. Оно также отлично подойдет для приготовления закусок или сладких булочек.