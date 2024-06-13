Шоколадно-малиновый мусс по-венски: незабываемо вкусный десерт

Готовим шоколадно-малиновый мусс по-венски

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Венский малиновый шоколадный мусс — это восхитительный десерт, который можно приготовить для романтического свидания или ужина при свечах со своей второй половинкой.

Фото: flickr.com by Smabs Sputzer (1956-2017) is licensed under CC BY 2.0.

Мусс, приготовленный из малины, тёмного шоколада, белого вина и яиц, поразит вас необычным вкусом.

Ингредиенты

250 г тёмного шоколада

50 мл фильтрованной воды

50 г сливочного масла

4 яйца

40 г тростникового сахара

50 мл белого вина

10 г измельчённой малины

Приготовление