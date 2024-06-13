Шоколадно-малиновый мусс по-венски: незабываемо вкусный десерт

Венский малиновый шоколадный мусс — это восхитительный десерт, который можно приготовить для романтического свидания или ужина при свечах со своей второй половинкой.
Мусс, приготовленный из малины, тёмного шоколада, белого вина и яиц, поразит вас необычным вкусом.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.