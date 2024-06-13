Брауни с арахисовым маслом и тёмным шоколадом: готовим вкусные пирожные

Брауни с арахисовым маслом — универсальный десерт на любой случай. Готовится он из простых ингредиентов, таких как тёмный шоколад, мука, арахисовое масло, яйца и сахар.
Эти пирожные можно испечь за 45 минут, но вы не пожалеете о времени, потраченном на их приготовление, как только попробуете эти брауни.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.