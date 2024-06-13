Брауни с арахисовым маслом и тёмным шоколадом: готовим вкусные пирожные

Как приготовить брауни с арахисовым маслом

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Брауни с арахисовым маслом — универсальный десерт на любой случай. Готовится он из простых ингредиентов, таких как тёмный шоколад, мука, арахисовое масло, яйца и сахар.

Фото: flickr.com by Steph Laing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эти пирожные можно испечь за 45 минут, но вы не пожалеете о времени, потраченном на их приготовление, как только попробуете эти брауни.

Ингредиенты

150 г тёмного шоколада

200 г тростникового сахара

100 г муки

10 г сливочного масла

3 яйца

200 мл арахисового масла

2 чайные ложки измельчённых грецких орехов

Приготовление