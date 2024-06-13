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Брауни с арахисовым маслом и тёмным шоколадом: готовим вкусные пирожные

Как приготовить брауни с арахисовым маслом

1:15
Еда

Брауни с арахисовым маслом — универсальный десерт на любой случай. Готовится он из простых ингредиентов, таких как тёмный шоколад, мука, арахисовое масло, яйца и сахар.

Как приготовить брауни с арахисовым маслом
Фото: flickr.com by Steph Laing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эти пирожные можно испечь за 45 минут, но вы не пожалеете о времени, потраченном на их приготовление, как только попробуете эти брауни.

Ингредиенты

  • 150 г тёмного шоколада
  • 200 г тростникового сахара
  • 100 г муки
  • 10 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 200 мл арахисового масла
  • 2 чайные ложки измельчённых грецких орехов

Приготовление

  1. Нагрейте сковороду на среднем огне и положите арахисовое масло, сахар и тёмный шоколад.
  2. Взбейте яйца в миске и влейте туда растопленную шоколадную смесь. Добавьте муку и перемешайте.
  3. Вылейте тесто в форму для пирожных, предварительно смазав её небольшим количеством сливочного масла.
  4. Растопите ещё немного арахисового масла и сбрызните им тесто.
  5. Выпекайте 30 минут в духовке, разогретой до 200 градусов. Полейте брауни растопленным шоколадом.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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