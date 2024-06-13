Как приготовить лимонный пирог с безе

Лимонный пирог с безе понравится всем гурманам-сладкоежкам. Это восхитительный рецепт десерта, приготовленного из муки, яиц, сахара, лимонов, сливочного масла, представляет собой идеальное сочетание кисло-сладких вкусов.
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Самое приятное в этом десерте — лёгкое и воздушное безе, состоящее только из яичных белков и сахара. Итак, чего же вы ждёте?
Ингредиенты
4 столовые ложки муки
2 стакана сахарного песка
1/4 чайной ложки пищевой соды
1/4 чайной ложки соли
8 яичных белков
8 яичных желтков
Корж для пирога
6 столовых ложек кукурузного крахмала
4 столовые ложки сливочного масла
4 лимона
1 столовая ложка цедры лайма
3,5 стакана воды
8 столовых ложек сахарной пудры
Приготовление
Добавьте в кастрюлю муку, соль, разрыхлитель, кукурузный крахмал, воду и сахарный песок. Хорошо перемешайте и поставьте на средний огонь. Когда смесь закипит, выжмите сок лимона, затем добавьте цедру лимона. Добавьте сливочное масло и прокипятите смесь. Постоянно помешивайте. Разогрейте духовку до 190 градусов.
Добавьте яичные желтки в миску с чашкой сахарно-лимонной смеси и хорошо перемешайте. Как только смесь станет пенистой, переложите её в кастрюлю с остальной сахарно-лимонной смесью. Хорошо перемешайте и дайте закипеть. Как только смесь загустеет, снимите с огня и переложите в форму для выпечки, поверх коржа.
Для безе добавьте в большую миску яичные белки и сахарную пудру. Быстро взбейте, пока смесь не станет пышной. Вылейте эту смесь на пирог. Запекайте 12 минут.
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