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Как приготовить лимонный пирог с безе

Лимонный пирог с безе: пошаговый рецепт

1:59
Еда

Лимонный пирог с безе понравится всем гурманам-сладкоежкам. Это восхитительный рецепт десерта, приготовленного из муки, яиц, сахара, лимонов, сливочного масла, представляет собой идеальное сочетание кисло-сладких вкусов.

Лимонный пирог с безе: пошаговый рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Neil Piddock is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Самое приятное в этом десерте — лёгкое и воздушное безе, состоящее только из яичных белков и сахара. Итак, чего же вы ждёте?

Ингредиенты

  • 4 столовые ложки муки
  • 2 стакана сахарного песка
  • 1/4 чайной ложки пищевой соды
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 8 яичных белков
  • 8 яичных желтков
  • Корж для пирога
  • 6 столовых ложек кукурузного крахмала
  • 4 столовые ложки сливочного масла
  • 4 лимона
  • 1 столовая ложка цедры лайма
  • 3,5 стакана воды
  • 8 столовых ложек сахарной пудры

Приготовление

  1. Добавьте в кастрюлю муку, соль, разрыхлитель, кукурузный крахмал, воду и сахарный песок. Хорошо перемешайте и поставьте на средний огонь. Когда смесь закипит, выжмите сок лимона, затем добавьте цедру лимона. Добавьте сливочное масло и прокипятите смесь. Постоянно помешивайте. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  2. Добавьте яичные желтки в миску с чашкой сахарно-лимонной смеси и хорошо перемешайте. Как только смесь станет пенистой, переложите её в кастрюлю с остальной сахарно-лимонной смесью. Хорошо перемешайте и дайте закипеть. Как только смесь загустеет, снимите с огня и переложите в форму для выпечки, поверх коржа.
  3. Для безе добавьте в большую миску яичные белки и сахарную пудру. Быстро взбейте, пока смесь не станет пышной. Вылейте эту смесь на пирог. Запекайте 12 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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