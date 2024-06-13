Ароматный соус из моллюсков: добавьте немного экзотики в своё блюдо

Как приготовить соус из моллюсков

Вы когда-нибудь пробовали соус из моллюсков? На самом деле ничего сложного в приготовлении этого соуса нет, а вот блюдо, будь то спагетти или мясо, с таким топпингом точно заиграет новыми красками. Предлагаем его приготовить.

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Ингредиенты

1 стакан отваренных или поджаренных на сковороде с белым вином моллюсков

4 стакана лимонного сока

1 чайная ложка приправы для пиццы

2 щепотки чёрного перца

1/2 стакана сливочного сыра

1 чайная ложка вустерского соуса

2 щепотки соли

4 зубчика чеснока

Приготовление

Смешайте все ингредиенты и взбейте в блендере. Охладите на 30 минут в холодильнике и подавайте.