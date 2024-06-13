Ароматный соус из моллюсков: добавьте немного экзотики в своё блюдо

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Как приготовить соус из моллюсков

Еда

Вы когда-нибудь пробовали соус из моллюсков? На самом деле ничего сложного в приготовлении этого соуса нет, а вот блюдо, будь то спагетти или мясо, с таким топпингом точно заиграет новыми красками. Предлагаем его приготовить. 

Как приготовить соус из моллюсков
Фото: commons.wikimedia.org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1 стакан отваренных или поджаренных  на сковороде с белым вином моллюсков
  • 4 стакана лимонного сока
  • 1 чайная ложка приправы для пиццы
  •  2 щепотки чёрного перца
  • 1/2 стакана сливочного сыра
  • 1 чайная ложка вустерского соуса
  • 2 щепотки соли
  • 4 зубчика чеснока

Приготовление

Смешайте все ингредиенты и взбейте в блендере. Охладите на 30 минут в холодильнике и подавайте.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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