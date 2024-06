Ароматный соус из моллюсков: добавьте немного экзотики в своё блюдо

Вы когда-нибудь пробовали соус из моллюсков? На самом деле ничего сложного в приготовлении этого соуса нет, а вот блюдо, будь то спагетти или мясо, с таким топпингом точно заиграет новыми красками. Предлагаем его приготовить.

Фото: commons.wikimedia.org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International