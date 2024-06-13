Ароматный соус из моллюсков: добавьте немного экзотики в своё блюдо

Вы когда-нибудь пробовали соус из моллюсков? На самом деле ничего сложного в приготовлении этого соуса нет, а вот блюдо, будь то спагетти или мясо, с таким топпингом точно заиграет новыми красками. Предлагаем его приготовить.
Смешайте все ингредиенты и взбейте в блендере. Охладите на 30 минут в холодильнике и подавайте.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.