Ароматный молодой картофель, запечённый с розмарином и чесноком

Хотите приготовить ароматный и вкусный гарнир? Попробуйте этот рецепт запечённого картофеля с розмарином и чесноком, и мы уверены, что вам понравится это блюдо.
Вымойте картофель вместе с кожурой. С помощью вилки проткните картофель и переложите его в миску. Сбрызните оливковым маслом. Измельчите чеснок и нарежьте розмарин. Переложите в миску с картофелем. Посолите и поперчите. Застелите противень алюминиевой фольгой и выложите на него картофель вместе с чесноком и розмарином. Запекайте картофель 20 минут при температуре 200 градусов.
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