Ароматный молодой картофель, запечённый с розмарином и чесноком

Запечённый картофель с розмарином и чесноком: как приготовить

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить ароматный и вкусный гарнир? Попробуйте этот рецепт запечённого картофеля с розмарином и чесноком, и мы уверены, что вам понравится это блюдо.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

9 картофелин

9 зубчиков чеснока

7 чайных ложек оливкового масла

1/4 стакана розмарина

Срль и молотый чёрный перец

Приготовление

Вымойте картофель вместе с кожурой. С помощью вилки проткните картофель и переложите его в миску. Сбрызните оливковым маслом. Измельчите чеснок и нарежьте розмарин. Переложите в миску с картофелем. Посолите и поперчите. Застелите противень алюминиевой фольгой и выложите на него картофель вместе с чесноком и розмарином. Запекайте картофель 20 минут при температуре 200 градусов.