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Грушевый пирог из готовых коржей: очень простой десерт

Готовим грушевый пирог из готовых коржей

1:29
Еда

Ищете сладкое угощение? Попробуйте этот рецепт грушевого пирога, и мы обещаем, что вы не будете разочарованы. Этот десерт идеально подходит для тех, кто любит сладкое, но не хочет, чтобы было слишком много сливок или крема. 

Готовим грушевый пирог из готовых коржей
Фото: commons.wikimedia.org by Gaga.vaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • Вода по мере необходимости
  • 1 чайная ложка лимонного сока
  • 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха
  • 1 чайная ложка молотой корицы
  • 4 груши
  • 2 столовые ложки кукурузного крахмала
  • 1/4 стакана тростникового сахара
  • 1,5 столовой ложки сливочного масла
  • 1/2 чайной ложки молотого имбиря
  • Корж для пирога

Приготовление

  1. Очистите и нарежьте груши тонкими ломтиками. Переложите в миску и добавьте туда лимонный сок. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. В миске смешайте кукурузный крахмал, сахар, соль, порошок мускатного ореха, молотый имбирь и 1/2 чайной ложки порошка корицы. Добавьте к грушам. Смажьте форму для пирога сливочным маслом и поместите туда готовый корж.
  3. Сверху выложите грушевую смесь и равномерно распределите. Накройте другим коржом и запечатайте края. Посыпьте пирог оставшимся порошком корицы и сливочным маслом. После этого поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте 30 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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