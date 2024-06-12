Грушевый пирог из готовых коржей: очень простой десерт

Ищете сладкое угощение? Попробуйте этот рецепт грушевого пирога, и мы обещаем, что вы не будете разочарованы. Этот десерт идеально подходит для тех, кто любит сладкое, но не хочет, чтобы было слишком много сливок или крема.
Фото: commons.wikimedia.org by Gaga.vaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
Вода по мере необходимости
1 чайная ложка лимонного сока
1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха
1 чайная ложка молотой корицы
4 груши
2 столовые ложки кукурузного крахмала
1/4 стакана тростникового сахара
1,5 столовой ложки сливочного масла
1/2 чайной ложки молотого имбиря
Корж для пирога
Приготовление
Очистите и нарежьте груши тонкими ломтиками. Переложите в миску и добавьте туда лимонный сок. Разогрейте духовку до 180 градусов.
В миске смешайте кукурузный крахмал, сахар, соль, порошок мускатного ореха, молотый имбирь и 1/2 чайной ложки порошка корицы. Добавьте к грушам. Смажьте форму для пирога сливочным маслом и поместите туда готовый корж.
Сверху выложите грушевую смесь и равномерно распределите. Накройте другим коржом и запечатайте края. Посыпьте пирог оставшимся порошком корицы и сливочным маслом. После этого поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте 30 минут.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.